Oito paradas, dois andares, rota de 1 h: como será o trem SP-Sorocaba

O trem que ligará Sorocaba, no interior de São Paulo, à capital fará oito paradas em sete cidades diferentes. Passageiros também poderão optar pelo serviço expresso - sem paradas -, para um trajeto mais rápido.

O que aconteceu

O TIC (Trem Intercidades) Eixo Oeste, que ligará Sorocaba à capital paulista, terá dois tipos de trem: o parador e o expresso. Enquanto o primeiro atenderá oito estações em sete cidades, o segundo será a melhor opção para os passageiros que quiserem ir direto da primeira à última estação.

Conforme projeto, trajeto será feito em 1 hora. Os documentos disponibilizados até o momento, no entanto, não detalham a diferença de tempo de percurso entre as duas modalidades. De qualquer forma, o tempo será menor do que o deslocamento rodoviário, que leva cerca de 1h50 de carro e 2h10 de ônibus.

Linha terá velocidade média de 104,5 km/h, podendo atingir até 140 km/h. Será uma das linhas mais rápidas dos quatro projetos de TIC do governo do estado.

Trajeto do trem Sorocaba-São Paulo Imagem: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Percurso do trem parador

Trem parador fará oito paradas. São elas: Sorocaba, Brigadeiro Tobias (também em Sorocaba), Alumínio, Mairinque, São Roque, Amador Bueno (em Itapevi), Carapicuíba e Água Branca (na capital paulista). No trecho de Sorocaba do percurso, o trem seguirá, em boa parte, o leito original da Estrada de Ferro Sorocabana.

Trecho entre São Roque e Amador Bueno, na cidade de Itapevi, será mais rápido. Os trens de passageiros seguirão praticamente o mesmo trajeto que os veículos de carga já fazem, mas com alterações para eliminar curvas sinuosas. As mudanças permitirão que o TIC Eixo Oeste atinja 140 km/h nessa parte do percurso.

Saindo de Itapevi, trilhos serão paralelos à rodovia Castelo Branco. De Barueri em diante, o percurso será o mesmo da Linha 8-Diamante, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Será construída a estação Carapicuíba, exclusiva para o trem parador do TIC Eixo Oeste.

Trens vão operar das 5h à meia-noite, segundo exigências do projeto. Passarão de hora em hora, em ambos os sentidos, nos horários com menor demanda. Em períodos de maior afluência, o tempo de espera entre um trem e outro será reduzido para, no mínimo, 20 minutos.

Trem expresso e passagem a R$ 45

Modalidade levará passageiros de Sorocaba à Água Branca (e vice-versa) sem paradas intermediárias. Como o serviço é considerado complementar ao parador, não deverá funcionar em períodos de baixa demanda, dando prioridade ao transporte que atende mais cidades.

Valor inicial da passagem do serviço expresso será de R$ 45, reajustado conforme a inflação. Já o serviço parador será cobrado de forma proporcional, tendo o preço do expresso como base e considerando a quilometragem percorrida. Exemplo: passageiros que vão de uma ponta a outra, independentemente da modalidade de trem escolhida, pagarão R$ 45. Já quem vai de Sorocaba a São Roque, por exemplo, pagará 41,52% do valor total.

Mais conforto com lavabo e wi-fi

Trens terão lavabos, sistema multimídia, wi-fi, tomadas e ar-condicionado. Estas são algumas das exigências feitas pelo governo paulista para a concessionária que assumir a linha.

Trens podem ter dois andares. A escolha vai depender da solução apresentada pela empresa vencedora do leilão. A Secretaria de Parcerias em Investimentos deixou requisitos mais amplos no projeto na tentativa de atrair opções inovadoras, que ainda não são utilizadas no Brasil.

Será possível circular entre os vagões. Uma das exigências é que haja portas entre os vagões e que não tenha degraus.

Projeto está em fase de consulta pública. O leilão de concessão está previsto para ocorrer ainda neste ano e a assinatura do contrato, em 2026.

Investimento estimado é de R$ 11,6 bilhões, feito por meio de parceria público-privada. "Inclui a modernização e construção de estações, a aquisição de nova frota e a integração com linhas de trens metropolitanos, metrô e o TIC Eixo Norte. A expectativa é de que o serviço atenda cerca de 50 mil passageiros por dia", explicou o governo de SP.