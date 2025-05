Traficante Bicudo, do PCC, é preso em Santos após levar tiro de policial

José Roberto de Andrade, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Baixada Santista, e conhecido como "Bicudo", foi preso ontem em Santos (SP) após uma abordagem policial.

O que aconteceu

Tentou reagir à prisão. Ele foi pego por policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na Rua Imperatriz Leopoldina. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-PE), durante a ação o criminoso tentou tomar a arma de uma policial, que conseguiu revidar.

Ele foi baleado e socorrido à Santa Casa de Santos, onde permaneceu sob escolta. O carro usado pelo homem e dois celulares foram apreendidos.

Prisão ocorre dias depois após captura de Tuta, principal líder do PCC. No final de semana, a polícia boliviana prendeu Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, a principal liderança do PCC nas ruas. Ele estava foragido desde fevereiro de 2024. No dia seguinte à prisão, foi transferido para o Brasil.