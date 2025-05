Taxas de juros têm viés de alta com dólar e virada dos Treasuries

Os juros futuros ganham força e estão em leve alta junto com o dólar e após os rendimentos dos Treasuries passarem a subir, antes do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Câmara dos Representantes. Além disso, o Tesouro oferta hoje lotes maiores de NTN-B, com risco para o mercado em DV01 também maior, após ter reduzido as ofertas na semana passada. Trump afirmou que o país terá "melhorias tremendas" com a aprovação do "grande e lindo projeto de lei" que tramita na Câmara norte-americana.

Às 10h48, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,740%, de 14,716% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 avançava para 13,955%, de 13,925%, e o para janeiro de 2029 subia para 13,520%, de 13,493% no ajuste de ontem.