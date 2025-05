Famílias de baixa renda em SP terão R$ 150 mensais e apoio individualizado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou hoje um programa para enfrentamento à pobreza em todo o estado.

O que aconteceu

Programa envolve nove secretarias do estado e tem como objetivo e romper o ciclo de pobreza de 35 mil famílias em dois anos. O governo quer integrar políticas públicas estaduais de todas as áreas, incluindo ações sociais promovidas pelos municípios.

Batizado de SuperAção, o programa terá um investimento de R$ 500 milhões. Deste valor, R$ 150 milhões serão destinados para cofinanciar ações sociais realizadas pelos 645 municípios paulistas.

Programa é voltado para famílias cadastradas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo — o equivalente a R$ 759. No total, são 3,2 milhões de famílias. O programa reúne 29 políticas estaduais que já existem. A partir delas, planos personalizados serão organizados pelos agentes para cada família. O SuperAçao será executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e coordenado pela economista Andrezza Rosalém.

Tarcísio disse que o programa é inspirado nos "melhores programas de superação da pobreza do mundo". "Queremos que as pessoas conquistem direitos sociais por meio da renda e do aumento do poder aquisitivo". Ele disse que o programa garante o direito ao trabalho e à emancipação. Segundo ele, o programa terá foco nas pessoas que mais precisam, atendimento especializado para saber o que as pessoas precisam, atendimento prioritário, monitoramento. Ele ainda destacou que "a fé e a crença" são os pontos mais importantes na "superação da pobreza".

"Não se trata da discussão vamos dar o peixe ou ensinar a pescar. Isso não vai levar a nada", disse Tarcísio. O programa, segundo o governador também vai oferecer segurança alimentar.

Como vai funcionar

SuperAção é dividido tem dois tipos de atendimento. A definição será feita em conjunto com os municípios e de acordo com cada família.

Primeiro tipo de atendimento, chamado de Proteção Social, é voltado a famílias com barreiras mais acentuadas à inclusão produtiva, que serão acompanhadas pelo Programa de Atenção à Família (Paif). Nesse tipo de atendimento, serão incluídas famílias com renda per capita de até R$ 218 por pessoa, com ou sem acesso ao Bolsa Família, que passarão a receber pouco mais de R$ 150 mensais por 12 meses prorrogáveis por mais 12.

Segundo tipo de programa, chamado de Superação da Pobreza, atenderá famílias com perfil ativo para o mercado de trabalho. Segundo o governo, haverá uma "jornada personalizada" elaborada pelo agente de Superação, com três módulos: Proteger (com duração média de seis meses), Desenvolver (com duração de outros seis meses), e Incluir (com duração de um ano).

Proteger (conexão a serviços): conecta as famílias ao conjunto dos programas oferecidos pelo estado e para que a família tenha condição de avançar para outros módulos.

Desenvolver (competências profissionais): conectar as famílias ao EJA, qualificação profissional. Famílias receberão ajuda de custo para se qualificar.

Incluir: acesso ao emprego e empreendedorismo. Conexão às vagas de acordo com os perfis profissionais dos territórios. A família recebe incentivo para inclusão produtiva e pelo cumprimento de metas.

Numa primeira fase, o governo pretende selecionar 105 mil famílias, sendo 70 mil para o percurso de Proteção Social e 35 mil para o percurso de Superação da Pobreza. E serão contratados e treinados 567 agentes do programa. Os agentes farão visitas semanais às famílias cadastradas no programa.

Programa foi desenvolvido ao longo de um ano. Equipes envolvidas no programa mantiveram diálogo com instituições como Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre outras. Além disso, foram realizadas conversas como o economista Ricardo Paes de Barros.

'Não é atender no varejo'

Em São Paulo, existem 2,5 milhões de famílias que recebem transferência de renda, segundo a secretaria de Desenvolvimento Social. "Estamos dialogando para construir soluções inovadoras, estudamos programas similares. Queríamos ver os erros de cada um desses programas", disse ela. "Não é atender no varejo, mas olhar o que a família precisa e dar as condições para ela". Rosalém também disse que houve um olhar para as diferenças territoriais de São Paulo.

Ela disse que o governo esta formando uma coalizão contra a pobreza. "O programa que São Paulo está construindo vai muito além da transferência de renda", afirma a secretaria. Segundo ela, o agente vai montar com a família um plano de desenvolvimento familiar. A ideia é que o plano atenda a necessidade das famílias e elas permaneçam dois anos no programas e seis meses acompanhadas pelos agentes.

Programa será implementado em ondas com municípios. O recurso de R$ 500 milhões serão aplicados no auxílio às famílias, na capacitação aos agentes.

Secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém agradeceu a primeira-dama, Cristiane Freitas. Ela também agradeceu o economista Ricardo Paes de Barros — um dos criadores do Bolsa Família. "Para superar a pobreza a gente precisa de um programa inovador. A gente precisa que essas famílias tenham acesso ao trabalho. Ele é inovador porque ele é inédito, integrado. Inovamos aos considerar as particularidades de cada família", afirma.

Tem tudo para se tornar um programa referência dos estados, referência nacional, disse a deputada federal Rosana Valle (PL-SP). O presidente da Alesp, o deputado André do Prado (PL-SP) disse que o evento era uma oportunidade para os municípios fazerem parte do programa. Ele comentou ainda sobre a região da "cracolândia" em São Paulo e disse que em parceria com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o governador "acabou" com as cenas abertas de uso.

Aliança entre garantia de direitos sociais, transferência de renda e inserção produtiva, destacou a primeira-dama, Cristiane Freitas. Ela disse que serão mais de 30 carretas que percorrerão municípios de São Paulo para oferecer cursos de capacitação.