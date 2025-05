Tarcísio diz que 'não olha grupos políticos' ao lançar programa social

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou hoje que "não olha para grupos políticos" ao lançar o programa estadual de enfrentamento à pobreza SuperAção.

O que aconteceu

Tarcísio disse que o programa de seu governo não significa o esgotamento do Bolsa Família, lançado pelo governo federal. "Esse programa [SuperAção] é uma prioridade. Toda vez que tiver necessidade de aplicar algo inovador, vamos agir dessa forma. É um programa muito importante para nós", disse o governador. "Esse programa fecha todas as lacunas. Não estou olhando para grupos políticos, isso não passa pela cabeça quando a gente faz um programa desses", afirmou.

Governador defende que programas de combate à pobreza possibilitem autonomia às famílias. "Eu entendo que esses programas de transferência [de renda, como o Bolsa Família] são muito importantes, no entanto, não são suficientes", disse Tarcísio.

Com relação ao grupo político, esquerda, direita, oposição, não estou olhando isso. Isso não passa pela cabeça quando você está formulando um programa desse.

Tarcísio de Freitas, governador

Ele diz que o SuperAção terá como foco o olhar para as especificidades de cada território. "O que a gente quer, no final das contas, é garantir que haja realmente uma prosperidade, que haja, de fato, uma emancipação", afirmou. "Existe uma questão de focalização, uma questão de eficiência que a gente tem que olhar. E a segunda coisa é que a gente tem que imaginar, e dentro de uma lógica de eficiência também, que os custos possam ser decrescentes ao longo do tempo."

Tarcísio quer facilitar acesso ao mercado de trabalho com o programa. "À medida que vou capacitando as pessoas, que vou possibilitando o acesso ao mercado de trabalho, eu vou possibilitando a conquista de direitos sociais, por meio da inclusão produtiva, e vou ter um custo decrescente ao longo do tempo."

Recursos garantidos para o aporte feito no programa. "A gente está tranquilo com relação a isso. E, obviamente, é um programa que já tem esse recurso garantido. Conforme a gente for avançando no programa, as pessoas forem entrando e rodando, a gente vai fazendo os ajustes orçamentais."

Governador disse que programa será "sustentável" e "perene". Além disso, afirmou que futuramente pretende ampliar a abrangência do programa e "alcançar mais pessoas".

'Não se trata de dar o peixe ou ensinar a pescar'

Sem citar o Bolsa Família na apresentação do programa SuperAçao, o governador disse que o programa tem como objetivo integrar ações do governo para combater a pobreza. "Não se trata da discussão 'vamos dar o peixe ou ensinar a pescar'. Isso não vai levar a nada", disse Tarcísio. "Esse programa é um programa de estado, que a gente está pensando no futuro", disse.

Tarcísio disse que o programa é inspirado nos "melhores programas de superação da pobreza do mundo". Segundo ele, o programa terá foco nas pessoas que mais precisam, atendimento especializado para saber o que as pessoas precisam, atendimento prioritário, monitoramento. Ele ainda destacou que "a fé e a crença" são os pontos mais importantes na "superação da pobreza".

'Não é atender no varejo'

Secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém afirma que o programa é inovador por ser integrado. "Inovamos aos considerar as particularidades de cada família", afirma.

Em São Paulo, existem 2,5 milhões de famílias que recebem transferência de renda, segundo a secretaria. "Queríamos ver os erros de cada um desses programas", disse ela. "Não é atender no varejo, mas o olhar que a família precisa a partir das suas necessidades e dar as condições para ela". Andrezza também disse que houve um olhar para as diferenças territoriais de São Paulo.

Ela disse que o governo esta formando uma coalizão contra a pobreza. "O programa que São Paulo está construindo vai muito além da transferência de renda", afirma a secretaria. Segundo ela, o agente vai montar com a família um plano de desenvolvimento.

Programa será implementado em ondas com municípios de São Paulo, "Tem tudo para se tornar um programa referência dos estados, referência nacional", afirmou a deputada federal Rosana Valle (PL-SP). Presidente da Alesp, o deputado André do Prado (PL-SP) disse que o evento era uma oportunidade para os municípios fazerem parte do programa.