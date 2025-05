TV de 32 polegadas por menos de R$ 1.250 vale a pena? Confira opiniões

A smart TV de 32 polegadas S5400AF, da marca TCL, tem feito sucesso entre consumidores, sendo elogiada principalmente pelo custo-benefício e qualidade de imagem da tela (Full HD). Para se ter uma ideia, foram mais de mil compras desse modelo registradas no mês passado na Amazon.

Atualmente, a televisão custa R$ 1.236,81. Separamos a seguir as principais configurações, informadas pelo fabricante, assim como alguns comentários de quem o comprou.

O que a TCL diz sobre esse modelo

Sistema operacional Android TV, com aplicativos de streaming pré-instalados e a possibilidade de baixar mais com a loja de apps Play Store

Conectividade Bluetooth, HDMI, USB e Wi-fi

Controle remoto funciona com comando de voz

Borda fina metálica

Tecnologia Dolby Audio, que promete som claro e potente, além de HDR para melhor contraste e brilho da tela

O que diz quem o comprou

Confira algumas avaliações de compradores, que deram a nota média de 4.4 (do total de cinco) ao produto. O modelo registra até o momento 1.732 avaliações na Amazon.

Adorei a televisão: é perfeita, o som é alto, a imagem é ótima e é fácil de configurar. O fato de não ter borda faz com que a tela pareça ainda maior, o que é maravilhoso.

Winne E.

Perfeita. Tem design moderno, som e funcionamento bons. Só o sistema do Android que trava um pouco, mas isso ocorre porque ele em si já é pesadinho! Nada que interfira no uso da TV. Configura em alguns cliques, de forma rápida e fácil. Vou usar de monitor também, então 32 polegadas está mais do que ótimo!

Grazielly Mendonça

A TV é boa, o material dela é bom e o controle no tamanho aceitável pelo tamanho. Vamos para as funcionalidades: imagem em alta resolução, som razoável, boas opções de conexões e recursos da TV. Bluetooth conecta fácil, vem com canais instalados pelo aplicativo TCL, com fácil configuração. Agora um ponto bem negativo: a TV leva quase um minuto para iniciar quando você liga ela.

Guilherme da Silva

Controle remoto desse modelo tem botões de acesso a serviços de streaming Imagem: Reprodução/ Amazon

Pontos de atenção

Apesar de a maioria das avaliações (71%) ser de nota máxima, nem todos os consumidores ficaram satisfeitos com a compra. Entre as principais reclamações, estão a lentidão do sistema e defeitos que surgiram na tela.

TV bonita, com bordas finas e ótima qualidade. A parte negativa é a lentidão do sistema, que já é lento desde o primeiro uso. Mas, no geral, é um excelente custo-benefício.

Thiago Cavalcanti

A TV tem um ótimo custo-benefício, principalmente por ser Full HD. O sistema Android TV é muito amplo e sortido de aplicativos. Essa liberdade de uso do sistema é excelente. Porém, o hardware da TV achei um pouco fraco para rodar o sistema, o que faz a TV dar umas travadas de vez em quando. Mas, no geral, essa TV é excelente. Comprei para os meus sogros.

João Claudio Rocha

Brilho, cores e resolução da tela são muito bons e geram uma boa imagem, mas o painel não parece passar por muito controle de qualidade. Telas pretas não são densas, são cinzas (o que prejudica um pouco o contraste em certas cenas) e, além de pequenos pontos de vazamento de luz nas laterais (como quase toda TV em LED tem), a minha veio com uma mancha bem grande de vazamento, bem ao centro.

Rodrigo Martins

