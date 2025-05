Secretária e assessor de prefeita da Cidade do México são mortos a tiros

A secretária particular da prefeita da Cidade do México foi morta a tiros nesta terça-feira (20) na capital mexicana, junto com um assessor do governo local, informaram as autoridades.

"Infelizmente, a secretária particular da chefe de governo, Ximena Guzmán, e José Muñoz, um assessor, perderam a vida durante um ataque direto", disse o gabinete da prefeita, Clara Brugada, em um comunicado.

Ambos eram do partido político Morena, liderado pela presidente Claudia Sheinbaum, que também governa a Cidade do México.

O ataque ocorreu na Calzada de Tlalpan, avenida que liga o centro ao sul da capital.

Brugada disse que as autoridades investigam "a motivação do ataque" e analisam as câmeras de vigilância para identificar os autores, que estavam em uma motocicleta.

"Não haverá impunidade; os responsáveis serão presos e deverão enfrentar a justiça", disse.

A presidente Sheinbaum expressou suas condolências e disse que os dois funcionários assassinados trabalhavam em seu movimento político "há muito tempo".

