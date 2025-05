Secretária e assessor de prefeita da Cidade do México são assassinados

Duas pessoas que trabalhavam no governo da Cidade do México foram assassinadas a tiros na manhã de hoje.

O que aconteceu

A secretária particular da chefe de governo, Ximena Guzmán, e um assessor, José Muñoz, morreram após um ataque a tiros. A informação foi confirmada pelo gabinete da prefeita, Clara Brugada, em um comunicado.

Con profunda tristeza me permito informar lo siguiente: pic.twitter.com/BGuk7nhlWs -- Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 20, 2025

De acordo com a TV Azteca, Guzmán dirigia um veículo de luxo e estava buscando Muñoz em uma estação do metrô. Eles foram interceptados por dois homens armados em uma motocicleta. Muñoz foi atingido ainda na calçada. A secretária foi baleada, perdeu o controle do veículo e acabou colidindo.

Ambos os mortos eram do partido Morena, liderado pela presidente mexicana, Claudia Sheinbaum. Ela expressou suas condolências e disse que os dois funcionários assassinados trabalhavam em seu movimento político "há muito tempo".

Brugada afirmou que as autoridades investigam o que motivou o ataque e analisam câmeras de segurança para identificar os autores. "Não haverá impunidade; os responsáveis serão presos e deverão enfrentar a justiça", disse.

(Com AFP)