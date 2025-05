Sakamoto: Moraes ofende circo ao compará-lo à trupe golpista

Alexandre de Moraes foi enérgico, mas educado nas broncas dadas durante audiência das testemunhas sobre a tentativa de golpe de Estado, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto na edição de hoje do UOL News.

Ontem, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) chamou a atenção do advogado Eumar Novacki, que representa o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Moraes repreendeu Novacki, que insistia em repetir uma pergunta: "Não estamos aqui para fazer circo. Eu não vou permitir que faça circo no meu tribunal". O ministro também deu uma bronca no general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército.

É um comportamento extremamente normal. Quem fala isso está tentando politizar o ato e ignora o funcionamento de uma corte. Moraes foi enérgico e duro, mas educado. Ele mostrou ao Freire Gomes que havia uma diferença entre o que havia dito em um depoimento gravado na Polícia Federal e naquele momento da tentativa de passar um pano para [o almirante Almir] Garnier diante das críticas.

Freire Gomes deu uma 'amaciada' em Garnier e Moraes, muito acertadamente, falou: 'Ou o senhor estava mentindo lá ou está aqui'. O general subiu nas tamancas e confirmou a minuta golpista. A tentativa pegou mal só para Freire Gomes.

Talvez na caserna tenha ficado que o general tentou ajudar um colega, mas pegou mal junto à sociedade. Está gravado. Moraes colocou aquilo e reapareceu a realidade, mesmo que Freire Gomes tenha tentado dourar a pílula.

Estão falando que Moraes pressionou. Alguém já viu julgamento de preto pobre no Brasil? O pessoal vai para cima, de uma forma que muitas vezes vai além da assertividade. O tribunal é do juiz, não importa quem ele seja. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ironizou a bronca de Moraes ao advogado de Torres por seu comportamento.

Esse é o único ponto no qual discordo de Alexandre de Moraes. O palhaço é um profissional extremamente sério, assim como a atividade circense. Quem não é sério são golpistas. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

