MOSCOU (Reuters) - A Rússia afirmou nesta terça-feira que a Ucrânia tem que decidir se vai ou não cooperar na discussão de um memorando antes de um potencial futuro acordo de paz que Moscou tem discutido com os Estados Unidos.

O presidente russo, Vladimir Putin, após uma ligação com o presidente norte-americano Donald Trump, disse que Moscou está disposta a trabalhar com a Ucrânia em um memorando sobre um futuro acordo de paz e que os esforços para acabar com a guerra na Ucrânia estavam no caminho certo.

Putin afirmou que as discussões sobre o memorando incluiriam os princípios de um acordo e o momento e as definições de um possível cessar-fogo, incluindo seu prazo.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse aos repórteres que espera que a Ucrânia assuma o que ela chamou de uma posição construtiva em relação a possíveis conversas sobre o memorando proposto, em prol de sua própria "autopreservação".

"Agora, portanto, a bola está na quadra de Kiev", declarou Zakharova aos repórteres, acrescentando que esse é um momento importante.

Ela disse que depois que Putin propôs conversações de paz diretas com a Ucrânia, os aliados europeus de Kiev tentaram impedir a retomada do diálogo direto, mas que os europeus acabaram fracassando.

Sobre as recém-anunciadas sanções da União Europeia, Zakharova disse que a Rússia nunca se curvará aos ultimatos de ninguém, acrescentando que está claro que a Europa quer rearmar a Ucrânia para continuar a guerra.

Putin enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia em 2022, desencadeando o maior confronto entre Moscou e o Ocidente desde os primórdios da Guerra Fria.

(Reportagem de Dmitry Antonov)