Renault ainda está aberta a fornecer tecnologia a rivais, diz presidente

MILÃO, Itália (Reuters) - A Renault está disposta a fornecer tecnologia a outras montadoras para ajudar a aumentar a produção total de veículos com características compartilhadas, ajudando a reduzir os custos de produção, disse o presidente-executivo do grupo francês, Luca De Meo, nesta terça-feira.

De Meo, de nacionalidade italiana, disse em uma audiência parlamentar em Roma que a Renault não foi desencorajada por sua recente tentativa fracassada de cooperar com a Volkswagen.

"Continuamos totalmente abertos", disse ele.

A Renault, que ao longo dos anos tem cooperado em áreas específicas do mercado com vários de seus rivais, incluindo Mercedes e Fiat, no ano passado iniciou discussões com a Volkswagen sobre um plano para desenvolver em conjunto uma versão elétrica acessível do compacto Twingo. A Volkwagen abandonou as negociações após alguns meses.

De Meo disse nesta terça-feira que o compartilhamento de tecnologias - incluindo plataformas, ou arquiteturas que podem basear vários modelos diferentes - pode ser útil nos segmentos de veículos compactos e comerciais.

"Essas áreas normalmente exigem grandes investimentos e geram margens pequenas", disse ele.

Na semana passada, em uma aparição conjunta com o presidente da Stellantis, John Elkann, De Meo disse que a Renault não está ganhando dinheiro com alguns carros pequenos, acrescentando que, entre 2015 e 2030, as regulamentações aumentarão o custo de um carro médio fabricado pela Renault em 20% e o de carros pequenos em 40%.

(Por Giulio Piovaccari)