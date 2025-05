Remédios, traumas e cáries: entenda o que pode escurecer os dentes

Os dentes podem escurecer por vários motivos, por isso o ideal é procurar um dentista o quanto antes para evitar danos que podem se tornar irreversíveis. Veja possíveis causas a seguir.

Tártaro. O escurecimento pode estar relacionado ao acúmulo de tártaro, por exemplo, o que geralmente faz a dentição adquirir uma tonalidade amarelada. Já quando se forma perto da gengiva, pode ficar mais escuro, por causa de inflamações e sangramentos. Para resolver, é preciso fazer uma limpeza profissional para a remoção dos resíduos petrificados. Além disso, a superfície rugosa e porosa do tártaro facilita o acúmulo de pigmentos de alimentos como café, vinho tinto e refrigerante de cola nele. O tempo que leva para os dentes escurecerem, porém, depende da higiene e da alimentação de cada pessoa.

Cáries. Elas também podem escurecer os dentes, pois as bactérias liberam ácidos que danificam a parte interna do dente, deixando-a porosa e manchada. Mas nem toda mancha é cárie e nem toda cárie escurece os dentes — às vezes ela começa com uma mancha branca.

Cigarro, flúor e alimentos. Manchas escuras, de coloração acastanhada, também podem estar associadas à nicotina dos cigarros, ao excesso de flúor contido na água ou em alimentos e produtos industrializados que são consumidos durante o período de formação dos dentes.

Restaurações antigas. Algumas pessoas têm dentes naturalmente acinzentados, mas restaurações antigas, como as de amálgama ou metal, também podem escurecer o dente com o tempo, pois os metais presentes em sua composição sofrem corrosão com o passar dos anos.

Canal. Dentes que precisam ou já realizaram tratamento de canal podem ficar acinzentados, já que eles não recebem mais nutrientes, uma vez que o nervo do dente morreu ou foi removido. Apenas o dentista, com avaliação clínica e radiografias, pode confirmar essa causa.

Traumas. A "morte" do nervo é resultado de inflamações ou infecções profundas causadas, principalmente, por cáries não tratadas ou traumas — mesmo sem quebrar o dente. Geralmente, escurecimentos por trauma são uniformes, enquanto os causados por cáries aparecem como manchas localizadas.

Imagem: iStock

Medicamentos. Os antibióticos são os medicamentos com maior potencial para causar esse tipo de dano e o mais conhecido é a tetraciclina, indicada para combater diversos tipos de infecção como otite, pneumonia, sinusite e até acne. Ela que pode deixar manchas amareladas ou acinzentadas permanentes se usada de forma contínua por gestantes ou crianças antes dos dez anos de idade. Outro medicamento que pode causar manchas e desgastar os dentes de leite é o sulfato de salbutamol, usado no tratamento da asma. Já xaropes com muito açúcar não mancham diretamente, mas aumentam o risco de cáries, que podem levar ao escurecimento dos dentes — por isso, é importante escová-los após o uso.

Enxaguantes bucais. A utilização prolongada de enxaguantes bucais com clorexidina 0,12%, usados no tratamento de problemas gengivais, também pode alterar a cor dos dentes.

Genética. A coloração dos dentes também pode estar associada à herança genética e nesse caso sua gama é diversa, começando do branco, passando pelo amarelo, amarronzado claro até chegar aos cinzas esverdeado e rosado.

Envelhecimento. Com o passar dos anos, a tendência é que todos esses tons dos dentes escureçam e isso tem a ver com um processo natural causado pelo atrofiamento da câmera pulpar (localizada dentro do dente) e pelo aumento da dentina somado com as pigmentações extrínsecas, provenientes de alimentos e bebidas. Por outro lado, os dentes das crianças são sempre mais claros do que os dentes de adultos e até por isso são chamados de "leite". Eles possuem a câmara pulpar aumentada e maior quantidade de esmalte, o que os deixa mais clarinhos.

Como reverter o escurecimento dos dentes?

Imagem: Thinkstock

Somente um dentista pode indicar o tratamento ideal para dentes escurecidos após uma avaliação. O clareamento dental é o mais comum e seguro, mas nem sempre funciona, especialmente em manchas causadas por tetraciclina. Nesses casos, pode ser necessário desgastar o esmalte e colocar coroas ou facetas feitas em laboratório.

Para dentes escurecidos após tratamento de canal, pode ser feito um clareamento interno, com produtos específicos. Se ainda assim o dente continuar escuro, a solução pode ser facetas laminadas ou lentes de contato dentais.

Produtos caseiros como bicarbonato de sódio, carvão e receitas da internet não funcionam e podem danificar o esmalte de forma permanente.

A melhor forma de evitar esses problemas é manter a higiene bucal em dia e visitar o dentista regularmente. Em muitos casos, clareamentos simples com gel e LED já trazem bons resultados de forma rápida.

*Com informações de reportagem publicada em 05/06/2020