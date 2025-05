Reino Unido suspende negociações com Israel após nova ofensiva em Gaza

O Reino Unido anunciou hoje que suspendeu as negociações sobre um acordo de livre comércio com Israel, convocou sua embaixadora e anunciou novas sanções contra colonos da Cisjordânia em resposta à intensificação da ofensiva em Gaza.

O que aconteceu

Israel anunciou nova operação em Gaza na semana passada. O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, disse que assumiria o controle de todo o enclave.

Ministro de Relações Exteriores britânico diz que ofensiva não ajuda a trazer reféns. David Lammy pediu para Israel acabar com o bloqueio de ajuda humanitária em Gaza, vigente desde março, e condenou o que ele chamou de "extremismo" em alguns setores do governo israelense.

Embora o governo do Reino Unido permaneça comprometido com o acordo comercial existente em vigor, não é possível avançar nas discussões sobre um acordo atualizado com um governo (...) que está adotando políticas flagrantes na Cisjordânia e em Gaza

David Lammy, em comunicado

Aplicação de sanções contra colonos por violência na Cisjordânia. As medidas anunciadas pelo Reino Unido incluem restrições financeiras e proibições de viagens. Entre os sancionados estão Daniella Weiss, "líder dos colonos", e duas organizações.

As medidas ocorrem após um aumento dramático na violência dos colonos na Cisjordânia, com a ONU registrando mais de 1.800 ataques de colonos contra comunidades palestinas desde 1º de janeiro de 2024

Israel rejeita "pressão externa"

Ministério das Relações Exteriores de Israel criticou decisão. "A pressão externa não desviará Israel de seu caminho na defesa de sua existência e segurança contra inimigos que buscam sua destruição", disse o porta-voz do ministério, Oren Marmorstein.

Marmorstein também afirmou que há uma "obsessão contra Israel". O comunicado diz que "se o governo britânico estiver disposto a prejudicar sua economia, isso é prerrogativa dele".

Israel e RU começaram a negociar acordo de livre comércio em 2022. Segundo o governo britânico, Israel era seu 44º maior parceiro comercial em 2024. Os dois países trocaram 5,8 bilhões de libras (R$ 47 bilhões na cotação da época) em bens e serviços no ano passado.

(Com AFP e Reuters)