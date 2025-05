Reino Unido suspende negociações comerciais com Israel devido a nova ofensiva em Gaza

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido interrompeu nesta terça-feira as negociações de livre comércio com Israel, convocou seu embaixador e anunciou novas sanções contra os colonos da Cisjordânia, depois que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse estar horrorizado com a escalada militar em Gaza.

Os militares israelenses anunciaram o início de uma nova operação na semana passada e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel assumiria o controle de toda a Faixa de Gaza.

Israel bloqueou a entrada de suprimentos médicos, de alimentos e de combustível em Gaza desde o início de março, e especialistas internacionais alertaram sobre a iminência de fome.

O ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, afirmou que a ofensiva não é a maneira de trazer os reféns restantes de volta para casa, pediu que Israel acabe com o bloqueio de ajuda e condenou o que ele chamou de "extremismo" em alguns setores do governo de Israel.

"Não podemos ficar parados diante dessa nova deterioração. Ela é incompatível com os princípios que sustentam nosso relacionamento bilateral", disse Lammy aos parlamentares.

"Francamente, é uma afronta aos valores do povo britânico. Portanto, hoje, estou anunciando que suspendemos as negociações com o governo israelense sobre um novo acordo de livre comércio."

Reino Unido, em uma declaração conjunta com França e Canadá na segunda-feira, condenou a expansão das operações militares de Israel em Gaza e pediu que as restrições à ajuda fossem suspensas.

O trio disse que tomaria "outras medidas concretas" caso a nova ofensiva de Israel não cessasse.

"Quero deixar registrado hoje que estamos horrorizados com a escalada de Israel", declarou Starmer ao Parlamento na terça-feira.

"Repetimos nossa demanda de um cessar-fogo como a única maneira de libertar os reféns, repetimos nossa oposição aos assentamentos na Cisjordânia e repetimos nossa demanda de aumentar maciçamente a assistência humanitária em Gaza."

O Reino Unido também sancionou uma série de indivíduos e grupos na Cisjordânia que, segundo ele, estavam ligados a atos de violência contra os palestinos.

A medida ocorre depois que o Reino Unido impôs sanções a vários colonos e organizações de colonos em 2024.

A maioria dos países considera ilegais os assentamentos judaicos construídos em terras que Israel ocupou em uma guerra no Oriente Médio em 1967, e sua expansão tem sido, há décadas, uma das questões mais controversas entre Israel, os palestinos e a comunidade internacional.

"Estamos demonstrando novamente que continuaremos a agir contra aqueles que estão cometendo abusos hediondos dos direitos humanos", disse Lammy.

(Reportagem de Sachin Ravikumar e Sarah Young)