Receita Federal leiloa mercadorias apreendidas ou abandonadas em SP

O prazo de retirada dos lotes arrematados é de 30 dias, já que a Receita Federal não envia as mercadorias. Além disso, os bens arrematados por pessoas físicas não podem ser vendidos. Alguns lotes adquiridos por pessoas jurídicas também não. O pagamento das mercadorias arrematadas em leilão é feito através de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

O edital com relação das mercadorias, fotos e informações relativas ao leilão podem ser encontrados na página do pregão. Informações sobre participações leilões estão disponíveis no site da Receita.