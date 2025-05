Post que promete CNH Social Digital é falso e tenta aplicar golpe

São falsas as publicações compartilhadas nas redes sociais que prometem a primeira habilitação de forma gratuita por meio da CNH Social Digital. Trata-se de um golpe.

Os posts enganosos levam para uma página que simula sites do governo federal, induzindo os usuários a fornecer dados pessoais e a pagar uma suposta taxa via pix. Os interessados, porém, nunca recebem o documento mesmo após cumprirem com todos os requisitos. As peças desinformativas ainda utilizam uma montagem de uma reportagem do portal g1 para dar maior veracidade ao anúncio.

A Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) afirmou que a CNH Social é voltada para pessoas de baixa renda e os interessados devem procurar o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de seu estado. O órgão também destacou que a CNH digital é gratuita.

O que diz o post

"CNH Social Digital 2025: Últimos dias para se inscrever! O Governo Federal, em parceria com o Detran e autoescolas credenciadas, está oferecendo a primeira habilitação totalmente gratuita para cidadãos maiores de 18 anos", diz o texto da publicação, afirmando que "mais de 3 milhões de brasileiros" obtiveram o benefício e que "restam poucas vagas".

A postagem contém um link para uma suposta reportagem publicada pelo g1, cujo título é "Governo e DETRANs lança ao ar o programa CNH SOCIAL DIGITAL 2025 (Reprodução)". O texto diz que o governo teria disponibilizado o benefício no dia 1º de maio, "sem custos com autoescola e exames médicos". A página contém um link com a frase "Solicite agora".

Por que é falso

CNH Social é obtida juntos aos Detrans. Em nota ao UOL Confere, o Senatran esclareceu que a CNH Social é destinada a pessoas com baixa renda. Os interessados em obter o benefício devem procurar o Detran do seu respectivo estado e verificar a disponibilidade do serviço. O órgão também frisou que a CNH Digital é completamente gratuita e pode ser verificada pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (aqui).

Posts enganosos usam notícia falsa de portal. Uma busca no Google pelo título da suposta reportagem do g1 compartilhada pelas publicações enganosas não traz qualquer resultado (aqui). Outros elementos permitem concluir que se trata de uma matéria mentirosa, como erros de português e de padronização e uma URL que não corresponde ao endereço verdadeiro do site do portal.

Detrans alertam para golpe. Alguns órgãos estaduais alertaram sobre as tentativas de fraude usando a CNH Social, como os Detrans do Rio Grande do Sul (aqui e abaixo) e da Paraíba (aqui e abaixo). Eles orientam os interessados a não clicar em links suspeitos e a não fornecer dados pessoais, além de ressaltar que o programa é gratuito.

Posts enganosos levam a site que simula página do governo. As publicações levam a um site com aparência semelhante ao g1 e que contém uma suposta reportagem publicada pelo portal. A matéria falsa induz o interessado a clicar em um botão com a frase "Solicite agora", que leva a uma página que simula ser do governo federal. Nela, um texto reforça a promessa de que o benefício é gratuito e pede que o usuário preencha um formulário com seus dados pessoais, como CPF, nome, telefone e e-mail. Após este processo, é exibido nome de uma autoescola que teria uma vaga, com a necessidade de agendamento de exame médico e psicotécnico. Nesta etapa, aparece uma mensagem de que é preciso pagar uma taxa via pix de R$ 58,71 para "evitar solicitações indevidas".

Vítimas não recebem documento mesmo após pagamento. No site Reclame Aqui, usuários relatam que, mesmo pagando o valor exigido pelas publicações enganosas, não obtiveram a CNH Social. Eles também se queixam de que o site em que fizeram o pedido saiu do ar e, com isso, não conseguem pedir o reembolso da quantia gasta (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo g1.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

