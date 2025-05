'Principal objetivo da vacina contra a gripe é evitar agravamento do quadro', diz coordenadora

A Prefeitura de São Paulo iniciou nesta segunda-feira, 19, o esquema de ampliação da vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Antes, a vacinação estava restrita ao chamado público prioritário.

Em entrevista à Rádio Eldorado, a coordenadora do Programa Municipal de Imunizações, Luciana Ursini, atribui a baixa adesão do público prioritário a "desconhecimento e mitos". Ela ressaltou que "o principal objetivo da vacina é evitar complicações e agravamento do quadro".

Tradicionalmente, a imunização contra o vírus influenza contempla idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas e grupos como profissionais da saúde e das Forças Armadas, povos indígenas e pessoas em situação de rua. Até esta segunda-feira, porém, a adesão desse público-alvo havia sido de apenas 25%.