Portos e Aeroportos: Saída da Gol do Chapter 11 sinaliza fortalecimento de aéreas brasileiras

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) divulgou nota na noite desta terça-feira, 20, em que considera que a notícia da saída da Gol do processo de Chapter 11 nos Estados Unidos (equivalente à recuperação judicial no Brasil), é uma sinalização positiva sobre as aéreas brasileiras.

Conforme o MPor, o governo federal tem trabalhado pelo fortalecimento do setor, acompanhando as movimentações das companhias e fornecendo suporte institucional. "A notícia da saída mostra que o setor tem respondido a esses esforços, está comprometido com o País, com a construção de um ambiente competitivo e de desenvolvimento econômico."

Conforme mostrou o Broadcast, a Justiça dos Estados Unidos aprovou o plano da Gol para deixar o Chapter 11, após audiência realizada nesta terça para avaliar o pedido da aérea brasileira.

Na nota oficial, o MPor diz que o governo brasileiro tem criado condições para que as empresas que atuam no setor possam se reestruturar, "enfrentar os desafios que se colocam e sair ainda mais fortes das adversidades, em benefício dos passageiros e para a geração de emprego e renda".

Após receber o aval da Justiça dos EUA, a Gol afirmou na tarde de hoje estar "focada em concluir as etapas finais" do processo. O próximo passo é uma assembleia geral de acionistas para aprovar o aumento de capital previsto no plano, convocada para o próximo dia 30 deste mês.

"A companhia sairá do processo de Chapter 11 dos Estados Unidos com posição competitiva, balanço e desempenho operacional fortalecidos", afirma a Gol.