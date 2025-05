'Vivi muitos anos ganhando dinheiro sem saber administrar', diz Pocah

Ninguém nasce sabendo lidar com o próprio dinheiro —e, apesar dos avanços recentes, a educação financeira na infância ainda é um privilégio para poucos.

"Sou uma mulher que veio da favela, de Duque de Caxias (RJ), não fui ensinada a planejar", diz a cantora Pocah, no terceiro episódio da nova temporada do "Conexão VivaBem", apresentado por Flávia Alessandra no Canal UOL.

Para a artista, a falta de conhecimentos sobre como administrar as finanças pessoais teve consequências na vida adulta, especialmente após sua ascensão social.

Vivi muitos anos com carreira, ganhando muito dinheiro, mas sem saber administrar. Hoje, acho que a minha maior dor ainda é como administrar o que é urgente e o que não é tão urgente assim. Pocah, cantora

Pocah afirma que o grande desafio é equilibrar os gastos entre "pessoa física e pessoa jurídica", já que ela é artista, empresária e mãe.

Obviamente, minha maior prioridade é minha família, minha casa, mas e a minha empresa? Como eu consigo manter tudo isso de pé? Pocah, cantora

De acordo com a psicóloga Ana Café, continuar com o "sentimento de sobrevivente" na vida adulta é comum entre pessoas que sofreram privações na infância.

"A pessoa não consegue parar e gerenciar o que está acontecendo, porque sempre acha que tem que fazer mais", diz a especialista. Dinheiro e saúde mental estão intimamente relacionados, afirma a psicóloga. A falta de habilidades para gerir as finanças pode causar sintomas como ansiedade, insônia e taquicardia.

"O dinheiro está extremamente relacionado à saúde mental e ao bem-estar integral, não tem como a gente não pensar na questão financeira quando a gente pensa em bem-estar integral", diz ela.

Pocah destaca a importância de procurar ajuda. "Ainda é algo novo para mim, mas, depois que eu entendi o que é pedir ajuda, passei a perguntar pras minhas amigas, artistas, empresárias, como elas lidam [com esse assunto] e procurei profissionais pra poder me auxiliarem. Continuo aprendendo".

