Plataforma digital vai reunir hospedagens em hotéis e imóveis na COP30

O Brasil contratou a empresa Bnetwork, com experiência em eventos internacionais de grande porte, para ser a plataforma oficial de hospedagem da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em novembro de 2025 em Belém, no Pará.

A empresa já atuou em edições anteriores da COP, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e em Baku, no Azerbaijão. A contratação é para facilitar o acesso dos participantes a informações sobre a oferta de hospedagem durante o evento.

Notícias relacionadas:

A ferramenta permitirá que os participantes consultem opções, comparem preços e localizações, e façam reservas com segurança e praticidade.

A liberação do serviço está condicionada à conclusão do processo de inventário da capacidade de hospedagem da cidade. O levantamento está sendo realizado em parceria com governos locais e o setor de turismo.

O secretário Extraordinário para a COP30, Valter Correia, disse que a medida representa mais um avanço na preparação da infraestrutura do evento.