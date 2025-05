Plantio de trigo atinge 49% da área prevista no PR, diz Deral

São Paulo, 20 - A área plantada com trigo no Paraná alcançou 49% do total previsto no Estado até a segunda-feira, 19, um avanço em comparação com os 38% registrados na semana anterior. De acordo com o boletim semanal do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab), 99% das lavouras de trigo apresentam boa condição e apenas 1% condição média. Quanto às fases de desenvolvimento, 33% das plantações estão em germinação e 67% em desenvolvimento vegetativo.O milho safrinha (segunda safra) já está 100% plantado no Estado. As plantações apresentam as seguintes condições: 63% estão em bom estado (ligeiro aumento em relação aos 62% da semana anterior), 24% em condição média (ante 23% na semana passada) e 13% em situação ruim (melhora em relação aos 14% anteriores). O desenvolvimento da cultura está assim distribuído: 2% em fase de desenvolvimento vegetativo, 12% em floração, 67% em frutificação e 19% já em maturação.Quanto ao verão milho (primeira safra) de 2024/25, a colheita atingiu 99% da área cultivada no Paraná. O boletim indica que 100% das lavouras ainda em campo apresentam boas condições e encontram-se integralmente na fase de maturação. A colheita da safra de soja 2024/25 no Paraná já foi concluída em sua totalidade.