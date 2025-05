PL demite Wajngarten após troca de mensagens com críticas a Michelle Bolsonaro

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, demitiu o advogado Fabio Wajngarten, responsável pela assessoria de imprensa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Procurado, Wajngarten não quis se manifestar.

A decisão, tomada a pedido da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ocorre após o portal UOL divulgar uma troca de mensagens entre o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid e Wajngarten, que foi chefe da Secom no governo Bolsonaro.

Na conversa, de janeiro de 2023, Wajngarten enviou uma notícia sobre a possibilidade de o PL lançar Michelle à Presidência em 2026 caso Bolsonaro estivesse inelegível. Cid responde: "Prefiro Lula", e Wajngarten concorda: "Idem".

Outra mensagem encaminhada por Wajngarten diz que o PL pagaria R$ 39 mil por mês a Michelle "porque ela carrega o bolsonarismo sem a rejeição do Bolsonaro". "Em que mundo o Valdemar está vivendo", diz a mensagem compartilhada com o selo de "encaminhada" logo em seguida.

Segundo aliados de Wajngarten, o advogado e a ex-primeira-dama não tinham uma boa relação e ela vinha trabalhando pela sua demissão.

Wajngarten recebia do PL cerca de R$ 125 mil por mês para cuidar da comunicação do ex-presidente - no ano passado, os ganhos dele somaram R$ 1,5 milhão. Já Michelle, na condição de presidente do PL Mulher, recebe um salário bem menor, de R$ 32.181.