PGR cobra do governo medidas para combater fraudes em consignados do INSS

A PGR (Procuradoria-Geral da República) cobrou hoje do Ministério da Previdência e do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) um plano para estudar como devolver as aposentadorias que tiveram descontos indevidos.

O que aconteceu

Governo deve apresentar plano para identificar instituições financeiras que tiveram crescimento exponencial na concessão de empréstimos compulsórios nos últimos anos. Além disso, a PGR recomenda que o plano inclua medidas específicas para assegurar a reparação dos danos causados, com "foco especial" na proteção das pessoas mais vulneráveis, garantindo que os beneficiários do INSS não sejam penalizados por práticas abusivas e fraudes no sistema previdenciário.

Instituições que cometeram fraude devem passar por sanções, como advertência e descredenciamento, segundo a PGR. O pedido é do procurador federal dos Direitos do Cidadão, Nicolao Dino, do procurador regional dos Direitos do Cidadão Adjunto, Fabiano de Moraes, e pelo procurador da República no Distrito Federal, Anselmo Henrique Cordeiro Lopes.

Previdência e INSS devem promover o ressarcimento dos danos causados por descontos indevidos. Esse ressarcimento deve acontecer com a edição de um ato normativo.

Aposentados que tiveram descontos indevidos devem ter o dinheiro em conta em até 30 dias após detectarem o problema. Conforme mostrou reportagem do UOL, os brasileiros podem também fazer as consultas por telefone, na Central 135.

Entidades mencionadas nas investigações da "Operação Sem Desconto" devem sofrer bloqueios, defende procuradoria. Além disso, entidades devem ter acordos de cooperação técnica suspensos e o desconto em folha interrompidos. "Recomenda-se que todas essas entidades sejam englobadas no plano de recuperação de valores, visando a assegurar o pleno ressarcimento dos prejuízos causados aos beneficiários."

Apenas 12 entidades são investigadas pela AGU (Advocacia-Geral da União). Na quarta (14), o presidente do INSS, Gilberto Waller, explicou que, assim que o instituto intima automaticamente as entidades, elas têm até 15 dias úteis para provar que o desconto foi regular ou fazer o reembolso.

Como pedir a devolução: