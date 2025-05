PF apreende 5 carros de luxo do 'Careca do INSS', acusado de operar fraudes

A Polícia Federal apreendeu hoje cinco carros de luxo que teriam sido comprados pelo "Careca do INSS" com recursos desviados do esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões.

O que aconteceu

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", é apontado como operador das fraudes. O mandado de busca e apreensão dos cinco carros, no valor total de R$ 3,3 milhões, foi autorizado pela 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo e cumprido em Brasília (DF). A ação ocorreu no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema.

PF descreve Antunes como "epicentro da corrupção ativa" e lobista profundamente ligado ao esquema. Alvo da primeira fase da Sem Desconto, no fim de abril, o "Careca do INSS" tinha o papel de conseguir dados de pensionistas com os quais as associações faziam descontos nas folhas de pagamento de forma fraudulenta. O prejuízo gerado pelas mensalidades ilegais, entre os anos de 2019 e 2024, pode chegar a R$ 6,3 bilhões.

"Careca do INSS" fazia repasses, muitas vezes no mesmo dia do recebimento, a servidores suspeitos de envolvimento no esquema. A PF levantou que Antunes recebeu R$ 53,88 milhões de entidades associativas citadas por realizar descontos ilegais.

PF aponta que Antunes teria repassado R$ 9,3 milhões a suspeitos de envolvimento nas fraudes. Entre elas, estão servidores do INSS que foram afastados dos cargos pela Justiça.

Defesa de Antunes nega acusações. Em nota enviada à imprensa no fim de abril, advogados do empresário afirmaram que "as acusações apresentadas contra seu cliente não correspondem à realidade dos fatos".