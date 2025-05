Petróleo fecha em leve queda com mercado atento a impasses sobre Irã e guerra na Ucrânia

Os contratos futuros de petróleo fecharam esta terça-feira, 20, em leve queda, depois de avançarem nas últimas duas sessões, enquanto os investidores acompanham as negociações sobre o programa nuclear do Irã e o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, por ora sem informações de avanços significativos em nenhum dos dois casos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho caiu 0,18% (US$ 0,11), fechando a US$ 62,03 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,24% (US$ 0,16), para US$ 65,38 o barril.

"Muitos e se estão mantendo os preços do petróleo em um padrão de negociação instável", diz em nota Dennis Kissler, do BOK Financial. Se as conversas entre Washington e Teerã fracassarem, sanções ainda mais severas poderão ser impostas ao Irã. Por outro lado, um acordo "provavelmente manteria as exportações atuais e possivelmente adicionaria outros 200 mil barris por dia ao mercado global".

Na segunda-feira, o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, disse em discurso que não acredita que as negociações em curso com os EUA serão bem-sucedidas. Khamenei afirmou que uma proposta do governo americano para que Teerã interrompa o enriquecimento de urânio é "ultrajante" e que Washington precisa evitar fazer comentários "tolos".

Outro alívio nas preocupações com a oferta global de petróleo veio da ligação telefônica da segunda-feira entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, que não resultou em um cessar-fogo na Ucrânia.

Após a ligação, Trump disse que Ucrânia e Rússia iniciariam negociações imediatas para encerrar a guerra. No entanto, "apesar do suposto avanço em direção à paz, os dois lados permanecem distantes e um acordo iminente continua improvável", dizem os analistas da ANZ Research em um relatório.

Nesta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, pediu que o G7 reduza de US$ 60 para US$ 30 por barril o teto de preço aplicado ao petróleo russo transportado por via marítima.

*Com informações da Dow Jones Newswires