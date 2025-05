Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo flutuaram nesta terça-feira e fecharam no vermelho, em meio à incerteza geopolítica em torno das negociações sobre o programa nuclear do Irã e a guerra na Ucrânia.

O barril do Brent para julho caiu 0,24%, aos US$ 65,38, e o WTI para junho fechou em baixa de 0,21%, aos US$ 62,56.

"Não há muitos catalisadores neste momento, e o mercado tem mais perguntas do que respostas", principalmente do ponto de vista geopolítico, resumiu Phil Flynn, do Price Futures Group.

Do otimismo inicial, o mercado voltou atrás em suas previsões sobre um possível acordo nuclear entre o Irã e os Estados Unidos.

