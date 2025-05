Países da UE adotam quatro novos conjuntos de sanções à Rússia

Por Julia Payne

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia adotou quatro conjuntos de sanções contra a Rússia em razão da guerra na Ucrânia, incluindo um 17º pacote visando a "frota fantasma" de Moscou e medidas relacionadas a armas químicas, direitos humanos e ameaças híbridas, disse a Comissão Europeia nesta terça-feira.

A UE e seus aliados ocidentais têm reprimido progressivamente a frota paralela de petroleiros russos e agentes ligados à Rússia, que trabalham para contornar o teto de preço do petróleo bruto russo imposto pelo Grupo dos Sete (G7), em vigor desde o final de 2022.

O limite foi criado para permitir que o petróleo russo fosse vendido a outros países usando serviços de seguros ocidentais, desde que o preço não fosse superior a US$60 o barril.

A restrição começou a fazer efeito, e a UE pressionará por um teto de preço mais baixo esta semana, durante uma reunião dos ministros das Finanças do G7 no Canadá. As exportações de petróleo e gás são uma das principais fontes de receita da Rússia, financiando sua guerra na Ucrânia.

Os quatro novos conjuntos de medidas afetarão mais de 130 entidades e indivíduos. Como parte do 17º pacote, a UE listará 75 novas entidades, incluindo a grande petrolífera russa Surgutneftegaz, uma seguradora de transporte marítimo e quatro empresas de gestão de frotas paralelas com operações nos Emirados Árabes Unidos, na Turquia e em Hong Kong, disseram fontes da UE.

Diplomatas do bloco cogitaram brevemente impor sanções à filial de Dubai da Litasco -- braço comercial da Lukoil, segunda maior produtora de petróleo da Rússia --, mas empresa foi removida da lista devido à oposição húngara e à fragilidade da base jurídica, disseram fontes da UE. No entanto, os países europeus incluíram a filial de transporte marítimo da Litasco em Dubai, a Eiger Shipping DMCC.

Mais 189 embarcações, das quais 183 são petroleiros, foram adicionadas à lista, elevando o número total de embarcações listadas para 324.

A UE tem dialogado com países que fornecem registros de petroleiros em um esforço para impedir que Moscou use as chamadas bandeiras de conveniência -- àquelas registradas em nome de países diferentes de seu proprietário real.

Na última rodada, as bandeiras usadas incluíram países africanos como Serra Leoa, Gabão e Comores, ilhas do Caribe e do Pacífico, Índia, Azerbaijão e o estado europeu de San Marino, acrescentaram as fontes.

O pacote também reforça as medidas em torno da venda de itens de dupla utilização, que são produtos ou tecnologias que podem ser reaproveitados pelos militares russos. Além disso, lista entidades que dão suporte ao complexo industrial militar russo na China, na Bielorrússia e em Israel.

(Reportagem de Julia Payne)