Ouro fecha em alta, com dólar fraco e incertezas fiscais e geopolíticas

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 20, impulsionado pela fraqueza do dólar, após o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela Moody's. A busca por ativos de proteção voltou ao radar dos investidores, diante da piora fiscal americana e de incertezas geopolíticas.

Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), o contrato do ouro para entrega em junho subiu 1,58% e fechou a US$ 3.284,6 por onça-troy.

Para James Hyerczyk, analista da FXEmpire, o corte no rating norte-americano enfraqueceu o apelo do dólar como porto seguro e elevou a atratividade do ouro como reserva de valor.

O índice DXY - que mede a divisa norte-americana ante seis rivais - já acumula queda de 10,6% desde as máximas de janeiro, enquanto as posições líquidas vendidas na moeda somam US$ 17,32 bilhões. "Com déficits crescentes e incertezas comerciais, investidores estrangeiros, especialmente na Ásia, têm reduzido a exposição ao dólar", aponta.

Em paralelo, a ligação recente entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, não gerou avanços concretos no conflito entre Rússia e Ucrânia. Trump afirmou que as partes devem "iniciar imediatamente negociações por um cessar-fogo", mas sem um acordo concreto.

As atenções agora se voltam aos próximos discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que podem sinalizar os rumos da política monetária. O mercado projeta o início dos cortes de juros apenas em setembro deste ano, segundo monitoramento do CME Group.

"O viés mais dovish do Fed, somado à fraqueza do dólar e ao quadro fiscal deteriorado, sustenta uma perspectiva altista para o ouro", avalia Filip Lagaart, da FXStreet.

Do ponto de vista técnico, o metal encontra suporte na média de 50 dias e segue com tendência de alta, desde que o Fed não endureça o tom ou o ouro perca níveis técnicos relevantes, segundo Hyerczyk. Os próximos alvos estão em US$ 3.277,91 e US$ 3.310,48.

