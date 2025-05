OMS aprova acordo internacional 'histórico' sobre pandemias para evitar repetição de erros da Covid-19

Após mais de três anos de negociações acirradas, um tratado internacional sobre a prevenção e o controle de pandemias foi adotado, nesta terça-feira (20), na Organização Mundial da Saúde (OMS). O texto do "Tratado sobre Pandemias", aprovado na Assembleia Mundial da Saúde, em Genebra, prevê um acesso mais justo e igualitário à pesquisa sobre patógenos emergentes, graças a uma melhor cooperação internacional.

"A assembleia está pronta para adotar essa resolução? Não vejo nenhuma objeção. A resolução foi adotada", declarou o presidente da Assembleia Mundial da Saúde e ministro da Saúde das Filipinas, Ted Herbosa, uma declaração que foi seguida por longos aplausos na sede da organização, em Genebra.

"Este acordo é uma vitória para a saúde pública, a ciência e a ação multilateral. Ele nos permitirá, coletivamente, proteger melhor o mundo contra futuras ameaças de pandemia", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em um comunicado à imprensa. "É um grande dia hoje (...) é um dia histórico", disse ele à AFP.

Coordenação preventiva precoce

O texto, adotado na reunião anual dos países membros da Organização Mundial da Saúde (OMS), estabelece uma coordenação global mais precoce e eficaz para prevenir, detectar e responder aos riscos de uma pandemia, e agir mais rapidamente, após o fracasso coletivo em lidar com a Covid-19, que matou milhões de pessoas e devastou a economia global.

A obtenção deste acordo é considerada um sucesso após negociações muitas vezes difíceis e acirradas, em um cenário de cortes drásticos no orçamento da OMS, e em um contexto de um número cada vez maior de crises.

Unanimidade e ausência dos EUA

A resolução sobre o acordo foi adotada no comitê na noite (hora local) de segunda-feira (19) por 124 votos a favor e nenhum contra. Entre os países que se abstiveram estão: Irã, Israel, Rússia, Itália, Eslováquia e Polônia.

Embora a retirada americana da OMS, decidida por Donald Trump após seu retorno à Casa Branca, esteja prevista para entrar em vigor apenas em janeiro próximo, os Estados Unidos já haviam se retirado das negociações nos últimos meses. E o país não enviou nenhum delegado para a reunião.

"A pandemia da Covid-19 foi como um choque elétrico. Foi um lembrete brutal de que os vírus não conhecem fronteiras e que nenhum país, por mais poderoso que seja, pode enfrentar sozinho uma crise de saúde global", observou a embaixadora francesa para a saúde global, Anne-Claire Amprou, que copresidiu as negociações.

Vacinas a preços acessíveis

O acordo visa garantir o acesso equitativo a produtos de saúde no caso de uma pandemia. Essa questão esteve no centro de muitas das queixas dos países mais pobres durante a pandemia de Covid-19, quando viram os países ricos acumulando doses de vacinas e outros testes.

Há muito tempo as negociações estão paralisadas em relação a questões importantes, como a vigilância de pandemias e o compartilhamento de dados sobre patógenos emergentes e os benefícios resultantes, como vacinas, testes e tratamentos.

No centro do acordo está um novo mecanismo de "Acesso a Patógenos e Compartilhamento de Benefícios" (PABS) projetado para permitir "o compartilhamento muito rápido e sistemático de informações sobre o surgimento de patógenos com potencial pandêmico", de acordo com Amprou.

Leia também"É agora ou nunca", diz diretor-geral da OMS em nova rodada de negociações sobre acordo de pandemias

No caso de uma pandemia, cada empresa farmacêutica que concordar em participar do mecanismo terá que fornecer à OMS "acesso rápido a 20% de sua produção em tempo real de vacinas, tratamentos e produtos de diagnóstico seguro", dos quais um "mínimo de 10%" será doado e o restante "a um preço acessível".

Os detalhes práticos do mecanismo - considerado um ponto alto do acordo - ainda precisam ser negociados durante os próximos um ou dois anos, antes que o acordo possa ser ratificado. Serão necessárias 60 ratificações para que o tratado entre em vigor.

A questão das zoonoses e infecções transmitidas por animais

O acordo também fortalece a vigilância multissetorial e a abordagem de "uma saúde" (humana, animal e ambiental). "Quando se considera que 60% das doenças emergentes são causadas por zoonoses, ou seja, patógenos que são transmitidos de animais para humanos, isso é obviamente importante", enfatiza Amprou.

Ela também incentiva o investimento em sistemas de saúde para que os países tenham recursos humanos suficientes e autoridades regulatórias nacionais fortes.

Durante os três anos de negociações, o acordo sofreu forte oposição daqueles que acreditam que ele limitará a soberania dos Estados.

Elon Musk se posicionou contra o acordo

Em 2023, o bilionário Elon Musk, um dos membros do círculo íntimo de Donald Trump, pediu aos países que "não cedessem sua autoridade" diante do projeto de acordo internacional destinado a combater pandemias. A OMS o acusou de divulgar "notícias falsas".

"O acordo sobre pandemias não vai mudar isso. O acordo ajudará os países a se protegerem melhor contra as pandemias. Ele nos ajudará a proteger melhor as pessoas, quer elas vivam em países ricos ou pobres", respondeu Tedros Adhanom Ghebreyesus.

(Com AFP)