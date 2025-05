Oferta de ações da CATL em Hong Kong aumenta perspectivas de captação por empresas chinesas

Por Scott Murdoch e Julie Zhu

HONG KONG (Reuters) - As ações da fabricante chinesa de baterias CATL fecharam em alta de 16% na estreia em Hong Kong nesta terça-feira, depois que a companhia levantou US$4,6 bilhões na maior listagem do mundo até agora este ano.

A forte estreia da CATL ocorreu apesar do aumento da incerteza no mercado, da desaceleração econômica chinesa e da inclusão da empresa em uma lista do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em janeiro, que reúne companhias acusadas por Washington de trabalhar com os militares chineses.

Com a CATL dizendo em seu prospecto que estava trabalhando com o departamento dos EUA para resolver a "falsa designação", os investidores globais, inclusive dos EUA, fizeram ofertas de compra de várias vezes o número de ações em oferta.

Isso é um bom presságio para outras empresas chinesas que buscam levantar fundos em Hong Kong, em um momento em que as incertezas relacionadas ao comércio, o aumento da dívida e o enfraquecimento da confiança no excepcionalismo dos EUA pesam sobre ativos norte-americanos.

A demanda por ações da CATL também é parcialmente impulsionada por um sentimento cada vez mais positivo em relação à China entre os investidores globais, que surgiu desde o início do ano, apesar da guerra tarifária entre EUA e o país.

A CATL, que também está listada em Shenzhen, foi a segunda ação mais negociada por volume de negócios em Hong Kong, com 27,69 milhões de papeis no valor de 8,28 bilhões de dólares de Hong Kong mudando de mãos em seu primeiro dia de negociação.

A CATL tinha como objetivo levantar cerca de US$4 bilhões com a listagem, mas aumentou o tamanho da operação após a forte demanda dos investidores. Um lote adicional de papeis ainda pode ser exercido, o que pode elevar o tamanho da captação para US$ 5,3 bilhões.

Com esse valor, a operação marcará a maior listagem de ações em Hong Kong desde que a Kuaishou Technology levantou US$6,2 bilhões em 2021, de acordo com dados da LSEG.

A parcela institucional do negócio foi subscrita 15,2 vezes, de acordo com os registros da CATL, enquanto a parte de varejo foi 151 vezes subscrita.

"Essa listagem significa nossa maior integração no mercado de capitais global e um novo ponto de partida para promovermos a economia global de carbono zero", disse o fundador e presidente da CATL, Robin Zeng, na cerimônia de listagem.

A CATL afirmou que a maior parte dos fundos levantados será usada para construir uma fábrica na Hungria, parte de plano de produzir baterias na Europa para montadoras como BMW, Stellantis e Volkswagen.

Wang Shuguang, membro do comitê de gestão da China International Capital Corp, que supervisiona os bancos de investimento, disse que a listagem da CATL pode ajudar a revitalizar os mercados de capitais de Hong Kong.

A CICC foi uma das patrocinadoras da listagem da CATL, juntamente com JPMorgan, Bank of America e China Securities International.

A CATL vem ampliando sua liderança no mercado de baterias para veículos elétricos, com uma participação de 38% globalmente em 2024, acima dos 36% do ano anterior, de acordo com dados da SNE Research.