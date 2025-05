O renascer de Casemiro no United com a chegada de Rúben Amorim

Mais um título continental e um possível retorno à Seleção Brasileira? Quando a carreira de Casemiro parecia a caminho do ocaso, a chegada ao Manchester United do técnico português Rúben Amorim reacendeu a chama para levar a equipe à final da Liga Europa.

Aos 33 anos, e vivendo sua terceira temporada em Old Trafford, o experiente volante poderá somar seu terceiro título com a camisa do United, depois da Copa da Liga Inglesa (2023) e da Copa da Inglaterra (2024).

Vencer o Tottenham no estádio de San Mamés (Espanha) nesta quarta-feira (21) e levantar a Liga Europa pode ser visto como uma conquista menor para um jogador que no Real Madrid venceu cinco vezes a Liga dos Campeões, mas pela maneira como a temporada se desenrolou para os 'Red Devils' e para ele mesmo, e pelo novo papel que assumiu na equipe, o título devolveria a Casemiro à primeira prateleira do futebol mundial.

- Retorno à Seleção? -

A passagem pelo clube de Manchester não foi tão feliz quanto o esperado até agora. Entre lesões, mau desempenho da equipe como um todo e tendo que jogar numa posição mais recuada, parecia que os melhores anos de Casemiro tinham ficado para trás definitivamente.

Mas suas atuações nos últimos meses, principalmente depois da chegada de Amorim, em novembro, trouxeram o brasileiro de volta aos holofotes, ao ponto de seu nome ganhar força para retornar à Seleção com Carlo Ancelotti, de quem foi jogador no Real Madrid.

"Quando você tem um treinador dessa grandeza, dessa magnitude, você quer voltar para a Seleção, quer estar na Seleção, com grandes figuras do futebol. Ele [Ancelotti] está no Top 3 de treinadores que tive na minha carreira", declarou Casemiro em uma entrevista na semana passada ao canal Telemundo Deportes.

"É uma grande decisão, no futebol não é 100% garantido que vamos ganhar a Copa do Mundo, que vamos ganhar o próximo jogo, mas ter pessoas assim é muito importante", acrescentou o meio-campista, que não veste a 'Amarelinha' desde outubro de 2023.

- Líder do vestiário -

Casemiro, que forma uma sólida dupla de volantes com o uruguaio Manuel Ugarte, voltou a ser uma 'muralha de concreto' em campo, um jogador capaz tanto de desarmar na defesa como de criar chances no ataque, e sempre preparado para levar perigo em jogadas de bola parada.

Na semifinal da Liga Europa, o Athletic Bilbao provou do veneno do brasileiro, autor de dois gols no confronto, um no jogo de ida e outro na volta.

Tudo isso exercendo sua liderança em um vestiário com cada vez mais jovens e jogadores sem muita experiência em nível europeu.

"O jeito que eu tenho de ser líder é dar exemplo, nos treinos, dar exemplo de fazer o melhor sempre, de estar na academia antes e depois do treino, de dar tudo dentro de campo", afirmou Casemiro ao Telemundo Deportes.

"Desde o primeiro dia, quando pisei no aeroporto de Manchester, me senti em casa, me senti muito bem", confessou Casemiro meses atrás, em entrevista aos canais oficiais do Manchester United. "Só quero agradecer a todos pelo carinho e apoio, e quero corresponder em campo".

A final da Liga Europa será sua primeira grande oportunidade.

