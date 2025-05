Musk diz ainda estar comprometido em ser presidente-executivo da Tesla nos próximos 5 anos

Por Andrew Mills e Federico Maccioni

DOHA (Reuters) - O empresário Elon Musk disse nesta terça-feira que ainda está comprometido em ser presidente-executivo da Tesla nos próximos cinco anos, semanas depois que a presidente do conselho da empresa descartou relatos de que os diretores estariam buscando um sucessor para Musk.

Ter um controle razoável da Tesla é o fator mais importante para sua permanência no comando da empresa, disse Musk em um fórum econômico no Catar.

"Sim, sem dúvida alguma", disse ele em resposta a uma pergunta sobre se ele planeja permanecer como presidente-executivo da Tesla.

Neste mês, a presidente do conselho de diretores da Tesla, Robyn Denholm, negou uma reportagem do The Wall Street Journal que dizia que os membros do conselho haviam entrado em contato com várias empresas de busca de executivos para encontrar um substituto para Musk.

A Tesla já "deu a volta por cima", disse Musk, acrescentando que a demanda mais fraca está na Europa, onde a empresa tem enfrentado protestos por conta de suas opiniões políticas, enquanto a demanda está forte em todos os outros lugares.

A Tesla relatou uma queda de 13% nas entregas do primeiro trimestre e alguns investidores estão se preparando para outro declínio anual em 2025, devido à reação contra os movimentos políticos de Musk e à espera de clientes por versões mais baratas do Model Y, seu veículo mais vendido.

Musk disse que sua empresa de serviço de internet, Starlink, pode abrir seu capital em algum momento no futuro, mas que não há pressa.

A Starlink tem se expandido rapidamente em todo o mundo para operar em mais de 70 países, com um forte foco no crescimento em mercados emergentes, como a Índia.

Musk também defendeu que deve haver algumas regulações sobre inteligência artificial nos Estados Unidos, mas o setor não deve ser regulado em excesso.

Sua empresa de inteligência artificial, xAI, está aumentando a capacidade de seu data center para treinar modelos mais avançados, levantando bilhões de dólares, à medida que a concorrência no setor de IA se intensifica.