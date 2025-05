Musalem diz que juros do Fed podem ficar estáveis com redução duradoura das tensões comerciais

(Reuters) - Mesmo após a trégua entre Estados Unidos e China, o mercado de trabalho parece estar enfraquecendo e os preços devem subir, mas se a população continuar esperando que a inflação caia para a meta de 2% do Federal Reserve, uma resposta equilibrada da política monetária permanece "viável", disse o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, nesta terça-feira.

No entanto, sem expectativas de inflação bem ancoradas, "acredito que a política monetária deve priorizar a estabilidade de preços diante de pressões inflacionárias persistentes que ameaçam desalojar as expectativas de inflação de longo prazo", disse ele em comentários para o Economic Club of Minnesota.

Por outro lado, se as negociações comerciais reduzirem de forma duradoura as tensões comerciais, o mercado de trabalho poderá se manter forte e a inflação permanecerá em uma trajetória até a meta de 2%, observou ele.

"Nesse cenário, a postura atual da política monetária, que está focada em trazer a inflação de volta para 2% no contexto de um mercado de trabalho de pleno emprego, continuará apropriada", disse ele.

Musalem reiterou sua opinião de que, com a probabilidade de as tarifas levarem tanto a uma inflação temporária quanto a uma inflação persistente, o Fed não deve se comprometer com cortes na taxa de juros para amortecer a economia até que haja mais certeza sobre os efeitos reais.

(Por Ann Saphir)