MP do RS investiga jogador do Juventude por manipulação de apostas

O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul (RS) iniciou uma operação para investigar um jogador do Juventude em um caso de manipulação de resultados de apostas. Nesta terça-feira (20), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) cumpriu dois mandados de busca, um na casa do atleta e outro no Estádio Alfredo Jaconi.

"Os crimes investigados são os de organização criminosa, artigo 198 da Lei Geral de Esporte e, ainda, eventual estelionato associado. Sobre o artigo 198, trata-se de solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsificar o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. A pena é de dois a seis anos de prisão, além de multa", diz nota divulgada pelo GAECO/MPRS.

A operação foi realizada para atender uma solicitação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e obter mais provas sobre distorções em apostas que prejudicaram centenas de pessoas para favorecer algumas. "Conforme apuração, elas já tinham informações privilegiadas sobre a suposta manipulação para que o jogador recebesse pelo menos dois cartões amarelos em duas partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2025", informou o GAECO.

Após a diligência, o Juventude informou, por meio de nota, que "colaborou fornecendo os acessos necessários para ação do GAECO/MPRS, tanto no estádio Alfredo Jaconi quanto no CT do Clube". Além disso, a equipe gaúcha afirmou que "seguirá atento aos desdobramentos desta ação e tem total interesse em acompanhar o completo esclarecimento dos fatos".



