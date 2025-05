Minério de ferro sobe com demanda resiliente, mas dados fracos da China limitam ganhos

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta terça-feira em meio à demanda resiliente de curto prazo para o ingrediente de fabricação de aço, embora os ganhos tenham sido limitados por dados econômicos moderados da China, principal mercado consumidor de minério.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,28%, a 725 iuanes (US$100,39) a tonelada.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura subia 0,15%, a US$99,6 a tonelada.

"A produção das empresas chinesas de mineração de minério de ferro continuou a aumentar na semana passada, com a retomada das operações em mais minas", disse a consultoria Mysteel.

O volume total de concentrado de minério de ferro produzido aumentou 2% em relação à semana anterior, atingindo 498.800 toneladas por dia em média, de acordo com dados da Mysteel.

A produção de ferro gusa, normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro, caiu 0,35% em relação ao mês anterior, para 2,45 milhões de toneladas, disse a corretora Everbright Futures.

Embora a produção de metais quentes tenha caído ligeiramente em relação ao mês anterior, a produção ainda é relativamente alta, e a demanda por aço na indústria continua a crescer, disse a corretora Galaxy Futures.

Do lado da oferta, os embarques de minério de ferro dos principais produtores, Austrália e Brasil, aumentaram 9,53% em relação ao mês anterior, para 33,48 milhões de toneladas, disse a corretora Hexun Futures em uma nota.

De modo geral, o sentimento de mercado também foi prejudicado pela desaceleração do crescimento da produção industrial da China e pelos números das vendas no varejo, que não atenderam às expectativas, enquanto a estagnação dos preços das casas novas continuou.

A produção de aço bruto da China em abril caiu 7% em relação a março, embora os volumes produzidos ainda estivessem razoavelmente altos, mostraram dados na segunda-feira.

Enquanto isso, as ações da China e de Hong Kong subiram amplamente na terça-feira, com o sentimento do mercado melhorando depois que a China cortou as principais taxas de empréstimo pela primeira vez desde outubro.

(Reportagem de Michele Pek)