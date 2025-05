Carla: Saída de Wajngarten por ordem de Michelle pode trazer consequências

Após fazer críticas a Michelle Bolsonaro, em uma troca de mensagens com o tenente-coronel Mauro Cid, Fábio Wajngarten foi demitido hoje do PL (Partido Liberal) a pedido da ex-primeira-dama. No UOL News, do Canal UOL, a colunista Carla Araújo afirmou que o caso pode trazer consequências.

Por conta dessa troca de mensagens, a informação que a gente tem é que a ex-primeira-dama fez esse pedido [para a demissão de Wajngarten] e esse pedido foi acatado. Carla Araújo, colunista do UOL

A demissão ocorre quatro dias após o UOL revelar a troca de conversas entre Cid e Wajngarten: em um dos diálogos, em 27 de janeiro de 2023, por exemplo, Wajngarten enviou a Cid uma notícia de que o PL estudava a possibilidade de lançar Michelle como candidata presidencial no lugar de Bolsonaro, caso ele se tornasse inelegível, o que veio a ocorrer em 30 de junho de 2023, após julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O tenente-coronel então responde imediatamente: "Prefiro o Lula".

Dias depois, Wajngarten encaminhou a Cid outras duas mensagens, sem identificar a origem, com críticas ao PL pelo salário que seria pago a Michelle.

O Wajngarten é uma figura considerada importante que, além do assessoramento jurídico, ele fazia assessoramento com a imprensa. As fontes dizem que essa saída do Wajngarten a pedido da Michelle é um pouco de preocupação justamente por conta do isolamento.

Existe a visão de aliados de Bolsonaro de que o Wajngarten tem um papel importante no relacionamento com a mídia, na estratégia. Ele tem um trânsito construído depois do governo. É uma figura importante que sai do entorno de Bolsonaro nesse momento importante, já que tem 2026 pela frente. O ex-presidente está inelegível, mas está tentando construir um candidato (caso não consiga reverter a inelegibilidade).

É uma baixa que sai da equipe e que pode trazer consequências. Carla Araújo, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: