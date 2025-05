Membro do BCE diz que quadro da inflação para a reunião de junho ainda não está claro

AMSTERDÃ (Reuters) - Os membros do Banco Central Europeu precisarão ter uma visão mais clara dos efeitos sobre a inflação das políticas comerciais dos Estados Unidos e da União Europeia antes de decidirem se as taxas de juros precisarão ser cortadas em junho, disse Klaas Knot, membro do conselho do BCE.

"Não posso excluir a possibilidade de decidirmos por outro corte nos juros em junho, mas também não posso confirmar", disse Knot a repórteres no banco central holandês.

"Em última análise, temos que nos concentrar no médio e longo prazo, onde o impacto (das políticas comerciais) sobre a inflação é muito mais incerto do que no curto prazo."

Knot disse que as novas projeções de inflação na reunião de política monetária de junho levarão em conta vários cenários para a inflação na zona do euro, tendo em vista as tarifas comerciais anunciadas e posteriormente suspensas pelo governo dos EUA e a possível retaliação da UE.

"Espero que nossas projeções mostrem uma inflação mais baixa neste ano e no próximo, mas é mais interessante ver o que acontecerá depois desse período", disse Knot.

