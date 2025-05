Marçal vira réu por colocar em risco a vida de 32 pessoas em pico em SP

Do UOL, em São Paulo

A Justiça de São Paulo aceitou hoje a denúncia e tornou o ex-candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) réu por arriscar a vida de 32 pessoas em uma expedição ao Pico dos Marins em 2022.

O que aconteceu

Ministério Público propôs acordo a Marçal para encerrar o caso, mas ele rejeitou. Em março deste ano, o influenciador disse em nota que provaria sua inocência na Justiça.

Juíza considerou que a denúncia contém provas suficientes para instaurar um processo criminal. A defesa dele terá dez dias para se manifestar.

Episódio tornou Marçal conhecido nacionalmente. Em janeiro de 2022, ele liderou um grupo de pessoas sem experiência numa subida a um dos pontos mais altos do estado de São Paulo, em meio a condições climáticas adversas. O Corpo de Bombeiros teve de resgatar o grupo, que enfrentou névoa, ventania e fortes chuvas.

Mesmo com advertências para recuar, Marçal teria constrangido os seguidores, dizendo que seriam "fracos e incapazes" se não continuassem no desafio, segundo a denúncia. O propósito da escalada nessas condições adversas, com chuva, lama e falta de visibilidade seria o de "superar os limites para vencer e prosperar na vida".

Promotores ressaltaram que Marçal expôs a risco a vida e a saúde de todos que o acompanharam. "Os riscos da expedição eram evidentes", escreveram Renata Zaros e Carlos Soares.

O UOL procurou a assessoria de Pablo Marçal, mas ainda não teve retorno. O espaço está aberto para manifestação. Ao longo da investigação, Marçal alegou que a escalada foi um evento entre amigos, e que não era o líder da expedição. Ele também afirmou se sentir "perseguido nesse caso por ser uma pessoa pública e politicamente exposta".