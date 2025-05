Manchester City homenageia De Bruyne com mosaico e nome de rua no CT

O Manchester City revelou nesta terça-feira (20) um mosaico em homenagem ao meia belga Kevin De Bruyne, que também terá uma rua com seu nome no centro de treinamento do clube.

De Bruyne fará seu último jogo pelos 'Citizens' no Etihad Stadium nesta terça, contra o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês.

O contrato do jogador termina em junho e o clube optou por não oferecer uma renovação.

O mosaico, instalado ao lado de um campo no CT da equipe, representa uma imagem do jogador comemorando um gol e foi revelado pelo presidente do City, Khaldoon Al Mubarak.

Criada pelo artista local de Manchester e torcedor dos 'Citizens' Mark Kennedy, a obra é a mais recente de uma série de homenagens feitas a ídolos do clube, como Yaya Touré, Joe Hart, David Silva, Vincent Kompany, Sergio Agüero, o brasileiro Fernandinho e Ilkay Gündogan.

De Bruyne marcou 108 gols em 420 jogos pelo Manchester City desde que a sua contratação, em 2015.

Em dez anos, o talentoso meia se tornou o jogador mais vitorioso do City, com seis títulos da Premier League, dois da FA Cup, cinco da Copa da Liga Inglesa, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

