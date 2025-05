Mulher anuncia 12ª gravidez: como o corpo reage a tantas gestações?

Mãe de 11 crianças, a influenciadora norte-americana Karissa Collins, 41, anunciou pelas redes sociais que está grávida novamente — ela tinha dado à luz um bebê há nove meses. Rapidamente, diversos internautas invadiram o Instagram da mulher com comentários negativos. Um deles questionava se ter tantos filhos era algo saudável.

O casal, no entanto, não parece se importar com as críticas. Em um post, Karissa celebra a quantidade de filhos e o casamento com o marido, Mandrae Collins. "Sim, são todos nossos. Todos os 12! Todos saíram do meu corpo e foram criados com meu primeiro e único namorado. Depois que nos casamos, claro. Nem acredito que faremos 18 anos de casados", escreveu nas redes sociais.

Existe tempo "ideal" para tentar uma nova gravidez?

Não há uma recomendação padrão, mas se orienta esperar pelo menos um ano entre o parto e uma nova gestação. O ideal são dois anos porque o corpo precisa de um tempo para se recuperar.

Indicação de tempo considera também a via de parto. O intervalo maior, de dois anos, é recomendado quando a pessoa fez cesariana. Se engravida antes disso, o útero ainda não está totalmente cicatrizado e preparado para um novo parto — pois há riscos de sangramento e ruptura uterina. Já se o parto seguinte for vaginal, há risco maior de sangramento.

Como o corpo reage a tantas gestações?

Na gravidez, há uma elevação hormonal. Isso provoca náuseas, vômitos, mudança no hábito intestinal, sono e alterações de humor. Lá pela 20ª semana de gestação, o lactogênio placentário humano (hormônio produzido pela placenta) começa a ser produzido e age contra a insulina.

Hormônio estrogênio também se opõe à insulina. Isso evita hipoglicemia e garante uma boa reserva de glicose que satisfaça a pessoa gestante e o feto. Mas um alto nível de glicose pode levar ao diabetes gestacional em quem tem predisposição.

Corpo não consegue descansar. Com gestações sequenciais em curto tempo, essa oscilação hormonal e os sintomas decorrentes se repetem. "Você não permite que o corpo chegue ao estado de normalidade e acaba obrigando o ovário a trabalhar sem descanso. Tudo que trabalha em excesso cansa, fica sobrecarregado", explicou Eder Sousa, obstetra do Hospital Materno-Infantil de Barcarena, no Pará, a VivaBem em 2024.

Imagem: iStock

Do ponto de vista físico, também há muitas alterações. De acordo com ginecologistas, as mudanças hormonais podem deixar alguns ligamentos do corpo mais elásticos. Como toda a estrutura óssea e muscular da pelve e abdome se modificam, a orientação é ter um preparo para evitar consequências, como lesões durante o parto (principalmente se for vaginal) e incontinência urinária. Exercícios para o assoalho pélvico são indicados.

Recuperação do corpo após gravidez leva tempo. Logo após o parto, o corpo já começa a voltar a sua configuração padrão. Os níveis de hormônios caem, o útero se contrai para evitar sangramento e vai diminuindo de tamanho, os órgãos voltam aos seus lugares.

Tempo dessa recuperação depende do preparo para a gestação. Se a pessoa se preparou bem, o normal é aproximadamente 40 dias, de acordo com os ginecologistas. Mas se houve ganho de peso ou lesões, por exemplo, pode levar de quatro a nove meses.

Além disso, caso a pessoa amamente, a prolactina também está em ação. O hormônio atua no desenvolvimento das mamas durante a gestação e depois dela na produção de leite. Então ainda há novos processos acontecendo no corpo.

* com informações de reportagem publicada em 08/01/2024.