Josias: 'Vaias de prefeitos em evento mostram o dilema de Lula'

As vaias de prefeitos contra o presidente Lula (PT), ocorridas em encontro nacional realizado na manhã de hoje em Brasília, revelam o dilema no qual vive o mandatário atualmente, observou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Nós estamos falando de um encontro que reúne prefeitos, vices e vereadores do Brasil inteiro. E na eleição municipal do ano passado prevaleceram, com muita folga, os candidatos de partidos do centrão. Isso mostra o dilema de Lula. É gente majoritariamente do centrão. Então é natural que vaiem o Lula. Josias de Souza, colunista do UOL

Lula foi vaiado em pelos menos três momentos do evento: primeiro, ao ser anunciado para entrar no palco e, depois, ao ser chamado para falar ao público presente. As manifestações negativas voltaram ao final do discurso, enquanto agradecia, com pequenas manifestações durante a fala. O petista já havia sido vaiado no ano passado. Também houve aplausos, mas as vaias foram preponderantes.

Em 2024, o PSD e o MDB —siglas que fazem parte do chamado centrão— saíram das eleições municipais como os maiores partidos nacionais: ambos passaram a governar cidades que somavam cerca de 37 milhões de habitantes para cada um. Boa parte dos prefeitos ligados a partidos do centrão estiveram no encontro de hoje com Lula.

Ao Canal UOL, o colunista Leonardo Sakamoto concordou com as palavras de Josias e afirmou que é preciso saber quem foi que vaiou o petista e qual é o seu momento político.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, em um encontro com vereadores, também foi vaiado e, na ocasião, em 2022, gritaram o nome de Lula. Mas, como disse o Josias, é preciso analisar quem foi quem vaiou, quem são os prefeitos, qual é o momento político, que está caindo na conta do governo, que é a moralização das emendas.

O governo Lula tem sido culpado pelos prefeitos e vereadores por conta de o Flávio Dino, no STF, estar impondo limites e transparência para o pagamento de emendas. Isso acaba caindo, negativamente, na conta do Lula. Josias de Souza, colunista do UOL

Briga entre Câmara e STF irrita prefeitos, que miram Lula

Em 2024, além de suspender o pagamento, o ministro também pediu que a PF (Polícia Federal) abra um inquérito para apurar a liberação dessa modalidade de emendas e a suposta manobra de Arthur Lira (Progressistas), então presidente da Câmara dos Deputados. A decisão de Dino foi uma resposta ao pedido do PSOL e outras entidades.

A sigla apontou irregularidades na destinação de R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão que teriam acontecido sem transparência. A legenda questionou no STF o ofício que autorizou o repasse dos recursos apenas com a assinatura de 17 líderes partidários. Dino deu cinco dias de prazo para a Câmara dar transparência às emendas.

Esse vaivém de decisões do STF contra as emendas parlamentares tem irritado prefeitos, que passaram a mirar o governo Lula.

