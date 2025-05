Lula volta a ser vaiado em evento com prefeitos em Brasília

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) voltou a ser vaiado ao participar da Marcha dos Prefeitos nesta manhã, em Brasília.

O que aconteceu

Lula foi vaiado em dois momentos. Primeiro, ao ser anunciado para entrar no palco, também teve aplausos, mas as vaias foram preponderantes. Alguns ministros presentes fizeram menção a reprimir as manifestações, mas o presidente ignorou.

As vaias se repetiram ao ser chamado para falar. Lula esperou por um momento, mas não citou as manifestações. Ele já havia sido vaiado no ano passado.

A marcha é o principal evento com prefeitos na capital federal. Neste ano, segundo a CNM (Confederação Nacional dos Municípios), foram mais de 14 mil inscritos — quase o triplo das 5.570 cidades do país.

O presidente tampouco teve uma recepção agradável do presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. "Abra o olho. Vamos votar pautas estruturantes", disse o ex-prefeito de Mariana Pimentel (RS), ao reclamar da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a transparência para designação de emendas. Para ele, é impeditivo que um deputado "tenha de explicar" o projeto.

Lula não deixou passar. Sem citar especificamente a atuação de Ziulkoski no governo Jair Bolsonaro (PL), disse que o presidente da CNM "voltou a ter discurso inflamado".

Lula participa do evento anual desde que assumiu, em 2023. Neste ano, subiu ao palco junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e aos presidentes Davi Alcolumbre (União-AP), do Senado, e Hugo Motta (Republicanos-PB), da Câmara.