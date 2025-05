Julia Ducournau busca segunda Palma de Ouro em Cannes com ousado "Alpha"

Surpresas, novos filmes na competição e um último filme brasileiro estreando no Festival de Cannes marcam o início da segunda e última semana do maior festival de cinema do mundo. "Alpha", da francesa Julia Ducournau, entrou nesta segunda-feira (20) na disputa pela Palma de Ouro.

Adriana Brandão, enviada especial da RFI a Cannes

Uma segunda Palma de Ouro Honorária, mantida em segredo até o último minuto, foi entregue na noite dessa segunda-feira ao ator americano Denzel Washington, de 70 anos, pelo conjunto de sua carreira. Ele recebeu o prêmio das mãos de Spike Lee.

O último filme do cineasta americano, "Highest 2 Lowest", estreou em Cannes, fora da competição. A produção, que conta a história de um magnata do setor musical, interpretado por Denzel Washington, é uma adaptação de "Céu e Inferno", realizado por Akira Kurosawa, em 1063.

Na competição oficial, "Apha", da francesa Julia Ducournau, exibido na noite de segunda-feira, dividiu a crítica. A trama aborda o surgimento de uma pandemia, transmitida por agulhas contaminadas, que transforma os corpos dos doentes em escultura de mármore, antes de virarem pó.

O drama alegórico, narrado do ponto de vista de uma adolescente que mora sozinha com a mãe médica, explora temas como luto, traumas intergeracionais e vínculos familiares. O filme é sobre o "medo como herança", disse a diretora em entrevista à RFI.

"Alpha" tem uma abordagem ousada e corpos em transformação que caracterizam a obra da cineasta. Julia Ducournau busca uma segunda Palma de Ouro, depois de "Titane" em 2021.

"Um simples acidente"

Dois novos longas entram na disputa nessa terça-feira. "Um Simples Acidente", do renomado diretor iraniano Jafar Panahi, explora as consequências imprevisíveis de um acidente aparentemente trivial.

Como outros filmes precedentes do diretor, o longa foi rodado clandestinamente em Teerã e até o último momento havia dúvida sobre a presença do cineasta dissidente em Cannes. Mas Jafar Panahi conseguiu sair do Irã e vai passar pelo tapete vermelho do festival pela primeira vez em 15 anos.

O outro longa é "Fuori" (Lá fora), do italiano Mario Martone. A produção conta a história de uma escritora frustrada, que acaba na cadeia, onde reencontra o desejo de viver e escrever.

Atrizes-diretoras

Pela primeira vez na sua carreira, Scarlett Johansson passa pelo tapete vermelho de Cannes não como atriz, mas como cineasta. Ela apresenta nesta terça-feira na seção Um Certo Olhar "Eleanor the Great, primeiro filme que dirige. Johansson é a segunda estrela de Hollywood a apresentar um longa no Festival de Cannes este ano, depois de Kristen Stewart, que apresenta "The Chronology of Water".

E nesta terça-feira tem mais cinema brasileiro no Festival de Cannes. O Curta-metragem "Samba Infinito", de Leonardo Martinelli, com participação especial de Gilberto Gil e Camilla Pitanga, estreia na competição da mostra paralela Semana da Crítica.