Josias: Janja precisa prestar contas ao voar nas asas dos contribuintes

Rosângela da Silva, a Janja, precisa dar maior transparência às despesas com suas viagens internacionais, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News de hoje.

A Justiça Federal determinou um prazo de vinte dias para a União se manifestar sobre os gastos da primeira-dama em suas viagens ao exterior. Ela também foi notificada para apresentar sua defesa no processo.

Quando você viaja às custas do contribuinte, você precisa explicar qual é o interesse público e a serventia daquela viagem. Até aqui, as viagens da Janja têm a transparência de um cristal de requeijão.

Há dois meses, de passagem pelo Vietnã, Lula foi instado e provocado por repórteres para comentar a movimentação e as declarações da sua mulher. Respondendo às críticas sobre as viagens dela, ele disse que a Janja 'continuará fazendo o que gosta'.

Janja pode viajar para onde quiser e fazer o que gosta, desde que tire o dinheiro da própria bolsa. Quando ela voar nas asas do contribuinte, ela só pode estar onde bem entender se houver interesse público. Do contrário, não dá. Ela precisa prestar contas. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que a oposição utiliza as atitudes de Janja como ferramenta para criticar o governo Lula e, por isso, a primeira-dama deveria ser mais cautelosa com questões mais delicadas.

Hoje, o custo e a serventia dos deslocamentos da Janja, que é sempre seguida por um séquito, não têm transparência. A Constituição não prevê nenhum tipo de atribuição para cônjuge do presidente. No início do governo, Lula cogitou criar um cargo para Janja. Talvez devesse reconsiderar isso e criá-lo. Lula foi desaconselhado porque a Casa Civil lhe disse que, se ele nomeasse Janja para alguma função pública, ela ficaria ao alcance da oposição.

Ela está se movimentando muito e, quando isso acontece, coloca-se ao alcance da oposição. É conveniente a primeira-dama se colocar nessa posição? Lula parece estar permitindo que isso ocorra. Janja está se autoconvertendo em matéria-prima para que a oposição fustigue o governo do marido dela.

Nestas circunstâncias, Janja precisa prestar contas e deveria fazer isso de iniciativa própria. Aparentemente, não está fazendo e fornece material para essas ações judiciais. Isso não vai parar, porque a oposição no Brasil não trata Lula como adversário, mas como inimigo. Sabendo com quem estão lidando, Lula, Janja e o governo deveriam tomar precauções. Josias de Souza, colunista do UOL

