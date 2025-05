"Brasil era da manteiga de cacau", diz João Adibe, sobre sucesso do Carmed

Como explicar o sucesso do hidratante labial Carmed no mercado brasileiro? João Adibe Marques, presidente da Cimed, disse que a empresa apostou em uma categoria pouco usada no Brasil e colocou sabores no produto, para proporcionar uma "experiência diferente" ao consumidor. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Um grande sucesso de Carmed foi, primeiro, identificar dentro da prateleira da farmácia, quais as categorias que a gente queria construir. E a [categoria] labial era muito pouco usada no Brasil. Por incrível que pareça, o Brasil era 'da manteiga de cacau'.

João Adibe Marques, presidente da Cimed

O Carmed foi lançado em 2015. Hoje, o produto representa 8% do faturamento da Cimed, segundo Adibe.

Experiência ao consumidor. Na entrevista, Adibe diz que a empresa buscou, como o Carmed, proporcionar uma experiência ao consumidor, principalmente para a Geração Z. "Como é que a gente vai atrair essa nova geração chamada de Geração Z? Levando realmente uma experiência diferente naquilo que seria o básico. E por que não botar sabor no labial? E aí começou essa febre toda de 'qual é o próximo Carmed que vai ser lançado'", declara.

O que esse público quer? Ele quer uma experiência, ele quer um suspense, ele quer entender qual será o próximo [sabor do Carmed].

João Adibe Marques, presidente da Cimed

João Adibe Marques, presidente da Cimed, falou sobre o sucesso do Carmed Imagem: Divulgação

Diversas collabs. Adibe falou sobre as collabs que a empresa já fez no Carmed, entre elas Fini, Oakberry, Hello Kitty, Barbie e Burger King.

A Cimed é uma indústria farmacêutica 100% brasileira. Foi fundada em 1977 pelo empresário João de Castro Marques. Hoje, é um dos maiores grupos do segmento no país em volume de vendas, ocupando a terceira posição do setor. Em 2024, a empresa faturou R$ 3,6 bilhões.