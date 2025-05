Japão e EUA devem basear negociações em acordos cambiais anteriores, diz ministro das Finanças

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, disse nesta terça-feira que espera que qualquer reunião bilateral com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, sobre taxas de câmbio seja baseada na visão compartilhada de que a volatilidade excessiva da moeda é indesejável.

"Em nossa reunião anterior, confirmamos que as taxas de câmbio devem ser definidas pelos mercados e que a volatilidade excessiva nas movimentações de moedas tem impacto econômico e financeiro prejudicial", disse Kato em uma coletiva de imprensa.

"Espero que qualquer reunião com o Secretário do Tesouro dos EUA seja baseada nesse entendimento", disse ele, acrescentando que espera trocar opiniões sobre vários temas bilaterais.

Kato e Bessent realizarão uma reunião bilateral às margens de um encontro de líderes financeiros do G7 a ser realizado esta semana no Canadá.

Enquanto Tóquio e Washington prosseguem com conversas bilaterais separadas sobre tarifas, o espinhoso tópico da taxa de câmbio foi deixado de lado para ser discutido pelas duas autoridades.

O foco do presidente Donald Trump em lidar com o enorme déficit comercial dos EUA e seus comentários anteriores criticando o Japão por manter intencionalmente um iene fraco levaram a expectativas no mercado de que Tóquio enfrentará pressão para fortalecer o valor do iene em relação ao dólar e dar aos fabricantes dos EUA uma vantagem competitiva.

(Reportagem de Leika Kihara)