Janja recebe de Lula mesmo mérito cultural de membros de 'Ainda Estou Aqui'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu na noite de hoje, no Rio, 126 honras públicas de mérito cultural a personalidades e entidades que impulsionam a cultura brasileira. No grau máximo de honraria, estavam a primeira-dama Janja da Silva, a atriz Fernanda Torres, o escritor Marcelo Rubens Paiva e o diretor Walter Salles.

O que aconteceu

Lula esteve na noite de hoje na reinauguração do Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio de Janeiro. O local também foi palco da entrega de Ordem do Mérito Cultural, feita pelo MinC a personalidades do país.

A Ordem do Mérito Cultural é a maior honraria pública do setor cultural brasileiro. O prêmio foi destinado a 112 pessoas e 14 instituições que contribuíram para o desenvolvimento da cultura no país.

Retomada este ano, a premiação estava suspensa desde 2019. Os homenageados foram reconhecidos em três diferentes graus: Grã-Cruz, para as maiores distinções; Comendador, para contribuições de destaque; e Cavaleiro, para contribuições relevantes em suas áreas.

Chamou atenção que Janja recebeu a homenagem Grã-Cruz, a mais alta. Enquanto nomes como Preta Gil (representada pelo pai, Gilberto Gil, no evento), Liniker e Odair José foram reconhecidos com os graus de Comendador e de Cavaleiro.

Eunice Paiva, que inspirou o filme "Ainda Estou Aqui", vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, foi homenageada com um selo dos Correios, revelado no evento. Walter Salles, Marcelo Rubens Paiva e Fernanda Torres receberam o mesmo mérito de Janja.

Vocês não desistiram nunca e resistiram sempre. Graças a pessoas como vocês, a gente consegue manter democracia capengando, mas democracia andando. Da Constituinte para cá, esse é o período mais duradouro da democracia.

Lula, presidente

O presidente afirmou que a democracia não será plena sem que todos e todas participem e tenham acesso à cultura do país. Entre os homenageados, Lula se dirigiu a Marcelo Rubens Paiva para dizer que a história narrada de Eunice Paiva "contou a história de tantas mulheres que não se deixaram vencer pela tirania"

Paes pede Rio como capital honorária. O prefeito Eduardo Paes (PSD) pediu ao presidente Lula, no mesmo evento, que a cidade do Rio de Janeiro se torne capital honorária do Brasil. "Presidente Lula, o senhor deve ter notado que na minha fala te atribuo tudo.

Essa cidade tão especial, que se orgulha de ser a imagem do Brasil para o mundo, merece isso", iniciou.

Lula riu timidamente. Primeiro, coçou a cabeça com dedos da mão direita, depois, com os da mão esquerda. Na sequência, aplaudiu o prefeito do Rio.