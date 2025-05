Israel diz que 'a pressão externa não o desviará' do seu rumo

Israel afirmou, nesta terça-feira (20), que a pressão externa não mudará seu rumo depois que o Reino Unido suspendeu as negociações de livre comércio devido à guerra em Gaza e impôs novas sanções aos colonos na Cisjordânia ocupada.

"A pressão externa não desviará Israel de seu caminho na defesa de sua existência e segurança contra inimigos que buscam sua destruição", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, em uma declaração que critica a decisão do governo britânico de suspender as negociações de livre comércio e de convocar sua embaixadora em Londres.

reg/smw/ysm/pb/mb/aa/yr

© Agence France-Presse