Influenciadores invadem pista do Galeão para filmar decolagens

Um grupo de influencers invadiu a pista do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com o intuito de filmar os pousos e decolagens. As imagens viralizaram, nesta terça-feira (20). A Polícia Federal investiga o caso.

O que aconteceu

A invasão ao Galeão foi publicada pelo influenciador Thiago Jatobá, com mais de 128 mil seguidores somente no Instagram. Nas imagens, o influencer pula a cerca de arame farpado que isola o aeroporto e corre em direção a pista.

A Polícia Federal, responsável pela segurança do local, afirmou que investiga o caso e busca identificar os demais suspeitos. De acordo com o artigo 261 do Código Penal, o ato praticado pelos jovens pode configurar: "expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir, ou dificultar, navegação marítima, fluvial ou aérea". A pena é de reclusão, de dois a cinco anos.

A concessionária RioGaleão, em nota oficial, disse que está colaborando com a PF e que tomará as medidas cabíveis. "São violações graves, que podem configurar diversos crimes e infrações, incluindo atentado contra a segurança da aviação", destaca ainda a empresa que faz a gestão do aeroporto.

O UOL tentou contato com o influenciador Thiago Jatobá, mas ainda não teve retorno.