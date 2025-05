Importações de aço registram alta de 27,5% até abril

A produção de aço bruto no País alcançou 11 milhões de toneladas no acumulado dos quatro primeiros meses do ano, queda de 0,3% frente a igual período do ano anterior. Já as importações aumentaram 27,5% e atingiram o volume de 2,2 milhões de toneladas na mesma base de comparação. Os dados são da Aço Brasil.

Ainda de acordo com o balanço divulgado pela entidade, no quadrimestre as vendas internas foram de 6,8 milhões de toneladas, alta de 3,2% em relação aos quatro primeiros meses de 2024. Já o chamado consumo aparente nacional de produtos de aço (que inclui produção doméstica e importações, subtraindo as exportações) foi de 8,8 milhões de toneladas, aumento de 8,4%. Enquanto isso, as exportações caíram 4,4%, com volume de 3,1 milhões de toneladas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.